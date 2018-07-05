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Архив - Донецкая область

«Ищут какого-то солдата»: соцсети сообщили об облавах на дорогах Горловки

05.07.2018 18:11
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«Ищут какого-то солдата»: соцсети сообщили об облавах на дорогах Горловки

Жители оккупированной Горловки в социальных сетях сообщают, что по всему городу на дорогах стоят патрули, которые обыскивают автомобили.

В своих сообщениях пользователи жалуются, что за время поездки их обыскивали «по пять раз».

Некоторые рекомендуют другим горловчанам без необходимости никуда не выезжать, чтобы не стоять в очереди, так как из-за облав собираются очереди. один из пользователей сообщил, что по неподтвержденным данным, боевики ищут «какого-то солдата»:

«Облавы на дорогах Горловки. Будьте осторожны».

«Ищут солдата какого-то (по крайней мере так спросили, когда в автобус вояка жало свое засунул)».



Теги: Донбасс, Горловка, облава, патруль, обыск, оккупация, соцсети
 
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