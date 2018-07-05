- ВСУ перебросили большое количество тяжелого вооружения к побережью Азовского моря07:49
- Оккупационные «власти ЛДНР» отправляют шахтеров в бесплатные отпуска07:41
- Крымчане кинули "гордый народ" Донбасса: Севастополь отказал "Л/ДНР" в миграционных льготах07:32
- Российский наемник, воевавший в Донбассе, с позывным «Ворон» убит в Пятигорске07:24
- "Хлопушка" сработала: бойцы ООС под Горловкой устроили оккупанту "новогоднюю ночь" - у "ДНР" потери07:14
- На побережье под Мариуполем танки и БМП стреляли в море 18:30
- В Мариуполе в одной из маршруток скончалась женщина18:00
- Глава Донецкой ОВГА пообещал провести праздник освобождения в Донецке16:48
- На Донбассе грядет масштабное наступление, террористы подготовили страшный удар15:40
- В Мариуполе канализация продолжает течь в море, а дети попадают на больничные койки14:50
Крымчане кинули "гордый народ" Донбасса: Севастополь отказал "Л/ДНР" в миграционных льготах
Оккупационное "правительство" аннексированного Севастополя отказалось давать миграционные льготы жителям "ЛНР" и "ДНР". Истерику по поводу "цинизма" севастопольцев развел в Facebook "депутат" Госдумы от Крыма Андрей Козенко, передает "Диалог.UA".
Козенко пожаловался, что в России и аннексированном Крыму не слишком радушно восприняли идею об отмене необходимости получения трудового патента для жителей протекторатов Кремля - террористических "Л/ДНР", а также снятии для них ограничений по сроку пребывания. Отказ, в частности, "Л/ДНР" прописали Московская областная дума, власти Марий Эла, а также "правительство" Севастополя. На последних и "наехал" предатель Козенко.
Он попытался пристыдить крымчан заявлением о том, что 4 года назад те якобы "сами находились в таком же положении", как и жители террористических "республик", а сегодня "пытаются лишить этого шанса" тех людей. Кроме того, коллаборант и сам не понял, что признал себя украинцем.
Он назвал "соотечественниками" граждан, вынужденных проживать под оккупацией армии РФ на Донбассе. В Сети уже активно стебутся над "коварством" севастопольцев. "Ой, ой, ой, как обидно… Нахлебников не желают", - написали комментаторы.
Теги: Донбасс, Севастополь, миграция, оккупация, ДНР, ЛНР, террористы, льготы, РФ
- Жадібні донбаські терористи покарані своїм командуванням
- В Украине жестко ответили представителю Путина на планы России о захвате Харькова, Днепра и Запорожья
- Волонтёр о ситуации в донбасских «республиках»: «Будет плохо. И даже хуже, чем вы думаете»
- Жизнь в оккупации или все "прелести" "русского мира" (ФОТО)
- Российские наемники за 2 часа выпустили 46 снарядов по шахте "Бутовка", Крымское серьезно пострадало от огня из 120-мм минометов
- Два "Урала" и какая-то броня. Положили человек двенадцать, со второго раза накрыли", - украинский волонтер поделился подробностями победной спецоперации ВСУ
- ВСУ перебросили большое количество тяжелого вооружения к побережью Азовского моря07:49
- Оккупационные «власти ЛДНР» отправляют шахтеров в бесплатные отпуска07:41
- Крымчане кинули "гордый народ" Донбасса: Севастополь отказал "Л/ДНР" в миграционных льготах07:32
- Российский наемник, воевавший в Донбассе, с позывным «Ворон» убит в Пятигорске07:24
- "Хлопушка" сработала: бойцы ООС под Горловкой устроили оккупанту "новогоднюю ночь" - у "ДНР" потери07:14
- На побережье под Мариуполем танки и БМП стреляли в море 18:30
- В Мариуполе в одной из маршруток скончалась женщина18:00
- Глава Донецкой ОВГА пообещал провести праздник освобождения в Донецке16:48
- На Донбассе грядет масштабное наступление, террористы подготовили страшный удар15:40
- В Мариуполе канализация продолжает течь в море, а дети попадают на больничные койки14:50
- ВСУ перебросили большое количество тяжелого вооружения к побережью Азовского моря07:49
- Оккупационные «власти ЛДНР» отправляют шахтеров в бесплатные отпуска07:41
- Крымчане кинули "гордый народ" Донбасса: Севастополь отказал "Л/ДНР" в миграционных льготах07:32
- Российский наемник, воевавший в Донбассе, с позывным «Ворон» убит в Пятигорске07:24
- "Хлопушка" сработала: бойцы ООС под Горловкой устроили оккупанту "новогоднюю ночь" - у "ДНР" потери07:14
- Почему каждому нужно иметь друга Овна: 10 неоспоримых причин22:38
- Сонце покращить здоров'я мозку22:10
- В Украине утвердили новый календарь прививок21:35
- Родовые дефекты будут исправлять еще до зачатия21:15
- Второе массовое отравление произошло на Киевщине: пострадали 17 детей21:00
- Почему каждому нужно иметь друга Овна: 10 неоспоримых причин22:38
- Сонце покращить здоров'я мозку22:10
- В Украине утвердили новый календарь прививок21:35
- Родовые дефекты будут исправлять еще до зачатия21:15
- Врачи рассказали, как семечки могут навредить здоровью18:56
- Эксперты подсказали, как преодолеть тягу к сладостям15:20
- Продукты, вызывающие резкую усталость14:00
- Организм не справится: украинцев предупредили о смертельной опасности курятины09:52
- Медики рассказали родителям, как определить аутизм у ребенка09:20
- Ученые научились выявлять болезни по снам07:49
- В ОРЛО на мине подорвались боевики «народной милиции»: есть погибшие
- Путин готовит для Украины ловушку на Донбассе
- Захарченко захотелось много денег: названа истинная причина сокращения "комендантского часа" в "ДНР"
- Китайские упражнения для ног, которые задерживают старение организма
- На Донбассе грядет масштабное наступление, террористы подготовили страшный удар
- «Заморозили» или приостановили? Когда переселенцы получат пенсию за прошлые годы
- Названы действительные причины, по которым Россия никогда не отпустит Донбасс
- Спецоперация ВСУ на Донбассе: силы ООС заняли новые высоты - боевики отрезаны новыми опорными пунктами
- Боевики «ДНР» провели облаву. Задержаны более 400 человек
- «Не могут бросить»: в «ДНР» объяснили, почему Россия не признала ОРДЛО