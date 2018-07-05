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Людей скоро не останется: Горловка задыхается от выбросов метана – подробности трагедии
Жители оккупированной Горловки испытывают колоссальные проблемы с питьевой водой и постоянным выбросом в атмосферу ядовитых веществ. Есть сообщения о погибших от токсинов. Об этом на странице в Facebook сообщил нардеп Дмитрий Тымчук, передает "Диалог.UA".
В Сети показали, как печально сегодня выглядит Горловка. По данным сообщения, говорится о резком увеличении числа погибших от различных токсичных ядовитых вещей. Состояние экологии в самой Горловке уже носит угрожающий характер.
Тымчук заявил о большом количестве загрязнений на участках с питьевой водой. Сообщается, что в данном районе ранее боевики затопили большое количество шахт, в результате затопления шахтные воды поднялись на поверхность.
Нардеп сообщает, что нижние шахтные горизонты полностью подтоплены. По его словам, вода, которая поднимается вверх, постепенно выталкивает все вредные и ядовитые вещества из недр земли. Так как в регионе преимущественно метановые шахты, то на поверхность выходит слишком много метана.
Теги: Донбасс, Донецкая область, Горловка, вода, шахта, метан, токсин, экология, затопление, Тымчук
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