Ловушка сработала: бойцы ООС серьезно "потрепали" ДРГ врага под Горловкой - есть пленный и потери

05.07.2018 22:28

Бойцы Операции Объединенных сил на горловском направлении в ночь на 5 июля "сцепились" с ДРГ оккупационных войск РФ.

О неудачной попытке диверсантов "ДНР" прорваться в тыл ООС рассказала в Facebook военнослужащая ВСУ Виктория Руденко, передает "Диалог.UA".

Бой с врагом произошел в ночь на 5 июля под Горловкой. ДРГ террористической "ДНР" попала в ловушку бойцов ООС, в результате чего понесла серьезнейшие потери.

"Наши мальчики не просто загнали в ловушку вражескую ДРГ, не просто хорошенько их потрепали, а еще одного выловили живым и притащили домой", - сообщила Руденко, уточнив, что потери в рядах террористов уточняются.