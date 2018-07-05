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Ловушка сработала: бойцы ООС серьезно "потрепали" ДРГ врага под Горловкой - есть пленный и потери
05.07.2018 22:28
Бойцы Операции Объединенных сил на горловском направлении в ночь на 5 июля "сцепились" с ДРГ оккупационных войск РФ.
О неудачной попытке диверсантов "ДНР" прорваться в тыл ООС рассказала в Facebook военнослужащая ВСУ Виктория Руденко, передает "Диалог.UA".
Бой с врагом произошел в ночь на 5 июля под Горловкой. ДРГ террористической "ДНР" попала в ловушку бойцов ООС, в результате чего понесла серьезнейшие потери.
"Наши мальчики не просто загнали в ловушку вражескую ДРГ, не просто хорошенько их потрепали, а еще одного выловили живым и притащили домой", - сообщила Руденко, уточнив, что потери в рядах террористов уточняются.
Теги: Донбасс, Горловка, ловушка, оккупация, ДНР, потери, ВСУ, ДРГ, РФ, ООС
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