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Архив - Донецкая область

На оккупированных территориях Донетчины не воспринимают заявлений роспропагандистов

05.07.2018 07:58
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На оккупированных территориях Донетчины не воспринимают заявлений роспропагандистов

Заявления российского пропагандиста Прилепина жители временно оккупированных территорий Донецкой области воспринимают, как «промывание мозгов».

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Российский пропагандист, воюющий на стороне боевиков «ДНР», Захар Прилепин сделал очередное громкое и абсурдное заявление, которое должно было бы по его мнению, «успокоить» жителей временно оккупированных территорий Донетчины.

Прилепин заявил, что «Россия не признает провозглашенные республики Донбасса, поскольку не может отказаться от контролируемых Киевом частей Луганской и Донецкой областей». Далее он пускается в пространные рассуждения о том, что у «республикам» захотят присоединиться и остальные области Украины. Притом, все они «обидятся», что «их не взяли».

Жители временно оккупированных территорий Донетчины воспринимают такие высказывания, как словесный мусор. Вот только самые корректные из высказываний, после заявлений Прилепина:

«Такая лапша… Очередное промывание мозгов»,
«Согласен,,, вся Украина вернется в состав Донбасса».



Теги: Донбасс, Донецкая область, Луганская область, пропаганда, оккупация, ДНР, Захар Прилепин
 
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