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Российские наемники и боевики "ЛДНР" атакуют по всей линии фронта: четверо бойцов ВСУ были ранены
Незаконные вооруженные бандформирования "ЛДНР" нарушали режим прекращения огня вдоль всей линии разграничения на временно оккупированном Донбассе.
За прошедшие сутки, 4 июля, в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований “Л/ДНР” 19 раз нарушали режим прекращения огня, передает "Диалог.UA".
В частности, террористы неоднократно применяли запрещенное Минскими договоренностями вооружение. Известно, что боевики не перестают нарушать установлено перемирие вдоль всей линии соприкосновения. Сепаратисты "ЛДНР" вели огонь с применением преимущественно гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
К сожалению, в результате активных боевых действий четверо наших защитников получили ранения. Согласно данным штаба ООС, ситуация на временно оккупированной территории Донбасса остается контролируемой.
Теги: Россия, Донбасс, ранения, ДНР, ЛНР, боевики, ВСУ, обстрелы, ООС
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