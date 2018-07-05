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Тимошенко считает, что Порошенко может ввести военное положение, чтобы отменить выборы
Лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко утверждает, что президент Украины Петр Порошенко может ввести военное положение в стране и отменить президентские выборы. Об этом она заявила в эфире телеканала «UA:Перший», передает «Интерфакс-Украина».
«Это крайне опасный план, который пока Петр Порошенко думает реализовать в Украине. Он хочет, в принципе, чтобы выборы президента не проводить. Сейчас начался глубокий переговорный процесс с теми, кто как бы возглавляет "ЛНР-ДНР", то есть, по сути, с людьми, которые сегодня оккупировали часть Украины. Порошенко хочет инициировать начало войны. Он хочет, чтобы были захвачены территории дополнительно Украины. Он хочет, чтобы все горело. На этом он хочет вводить военное положение и не проводить выборы в принципе», – сказала Тимошенко.
Она также утверждает, что «самая большая контрабанда идет через оккупированные территории Донбасса» и «зарабатываются миллиардные деньги на войне».
Лидер «Батькивщины» считает, что этот «план Порошенко» уже реализуется.
«И уже сейчас вы видите – начинается эскалация постепенная. Уже начинают погибать наши военные на этой войне, уже снова начинает увеличиваться количество раненых, активизируются действия», – подчеркнула Тимошенко.
По ее мнению, такой план не поможет президенту сохранить власть.
«Если, не дай Бог, он пойдет таким путем по сути – начала новой военной эскалации для того, чтобы сохранить свою власть и не проводить выборы, об этом будет знать весь мир, об этом будет знать украинский народ, и мы не дадим вам этого сделать», – резюмировала Тимошенко.
Выборы президента Украины должны состояться в марте 2019 года. Юлия Тимошенко уже объявила о намерении выдвинуть свою кандидатуру.
Теги: Украина, Донбасс, война, военное положение, выборы президента, ДНР, ЛНР, Порошенко, Тимошенко
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