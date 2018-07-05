Травля людей: Что на самом деле происходит по ту сторону баррикад - «ДНР»

05.07.2018 09:24

В одной из социальных сетей люди пишут, что наблюдали странные вещи. Мол, некоторым людям, которые ехали через КПВВ Майорск с Горловки ставало очень плохо.

Люди жаловались на головокружение, тошноту и даже рвоту. Симптомы похожи на отравление, но есть один факт – говорят, что такое уже не первый день. Пишут, что скорая чуть ли друг за другом людей забирают. Врачи молчат, говорят, что нужно пристально следить какую воду пьете и как только будут такие симптомы как: поднятие температуры, низкое давление, головные боли, тошнота, рвота, диарея – то сразу в скорую звонить или в ближайшую больницу ехать.

Что это такое или болезнь какая-то, или простое отравление, пользователи соцсетей, только могут рассуждать, рассказывая страшные и странные истории на пунктах пропуска.

Что на самом деле происходит по ту сторону баррикад — «ДНР» одному Богу известно. Ведь не так давно т.н. «власть ДНР» перестала откачивать воду с шахт, и кто знает, может химическая вода попала уже в грунтовые воды и началась массовая травля людей.

Источник: news.dn.ua