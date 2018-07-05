У Захарченко в центре оккупированного Донецка стрельба из автоматов

05.07.2018 10:51

Жители временно оккупированного Донецка встревожены стрельбой из автоматов и стрелкового оружия в центре города.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

В центре временно оккупированного Донецка вблизи от универсама «Украина» слышна перестрелка из автоматов и стрелкового оружия.

Вот что сообщают дончане в соцсетях:

«Стрельба в районе универсама Украина. Автомат и стрелковое.