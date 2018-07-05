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Архив - Донецкая область

У Захарченко в центре оккупированного Донецка стрельба из автоматов

05.07.2018 10:51
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У Захарченко в центре оккупированного Донецка стрельба из автоматов

Жители временно оккупированного Донецка встревожены стрельбой из автоматов и стрелкового оружия в центре города.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

В центре временно оккупированного Донецка вблизи от универсама «Украина» слышна перестрелка из автоматов и стрелкового оружия.

Вот что сообщают дончане в соцсетях:

«Стрельба в районе универсама Украина. Автомат и стрелковое.



Теги: Донецк, Донбасс, стрельба, оккупация, Захарченко, соцсети
 
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