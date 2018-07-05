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В Донецке оккупационные «власти ДНР» нашли новый способ присвоения квартир
Во временно оккупированном Донецке и других населенных пунктах оккупационные «власти ДНР» нашли новый способ «отжима» квартир.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Жителям временно оккупированного Донецка, у которых образовалась задолженность по квартплате, рассылают уведомления с угрозой в случае неуплаты долга перевести квартиру в «список БРОШЕННЫХ».
Ранее жителям временно оккупированных территорий Донетчины при наличии задолженности за коммунальные платежи запрещали выезд за пределы «ДНР».
В соцсетях дончане обсуждают эту тему:
«От района зависит, видимо. Я год не платил и только тогда начали присылать писульки с угрозами вида «суд», «запрет выезда из ДНР» и т.д. У кого-то от суммы прессуют, у кого-то от срока. Одному знакомому спустя 3 месяца неуплаты свет обрезали, другой пару лет не платит и норм»,
«Акция по честному отъему квартир у граждан)».
Теги: Донецк, Донбасс, квартиры, суд, коммунальные услуги, оккупация, ДНР, соцсети
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