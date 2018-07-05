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В Кабмине уверяют, что за полгода выплатили переселенцам больше пенсий, чем за весь 2017-й
За 6 месяцев текущего года года Пенсионный фонд Украины выплатил больше пенсий, чем за весь 2017 год, заявил заместитель министра социальной политики Николай Шамбир.
Как передает корреспондент «Новостей Донбасса», об этом он сказал во время выступления на слушаниях профильного комитета Верховной Рады по вопросам выплат пенсий переселенцам.
По словам замглавы правления Пенсионного фонда Ирины Ковпашко, в 2017 году ПФ выплатил переселенцам 11,1 миллиарда гривен пенсий, а за 6 месяцев 2018 года – уже 11,6 миллиарда гривен.
Шамбир пояснил, что увеличение выплат связано с упрощением системы получения пенсий переселенцами из Донбасса.
По его словам, за 5 месяцев в Украине на 43% сократилось количество проверок переселенцев, в частности, на 67% – в Донецкой области. При этом замминистра признал, что упрощенная система еще работает не везде.
Кроме того, Шамбир не согласен с тезисом отдельных нардепов, правозащитников и общественных активистов о том, что государство таким образом экономит на пенсионерах-переселенцах и жителях неподконтрольных территорий Донбасса.
Заместитель министра заявил, что законопроект №6692 нужно доработать и согласовать с законом «Об обеспечении прав ВПЛ» и законом «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях».
В частности чиновник, Шамбир не согласен с нормой законопроекта, которая «отвяжет» справку переселенца от права на получение выплат.
Народный депутат Наталья Веселова напомнила, что законопроект №6692 по-прежнему не рассмторен Радой.
Теги: Донбасс, пенсионный фонд, Кабмин, Верховная Рада, выплаты, переселенцы, ВПЛ, пенсии
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