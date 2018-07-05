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ВСУ перебросили большое количество тяжелого вооружения к побережью Азовского моря
"По легенде противник попытался реализовать высадку десанта на один из участков прибережной зоны". Украинские военные отреагировали на "тревогу", и на берега Азовского моря прибыло множество техники.
Как выяснилось позже - это были учения, направленные на укрепление армии и усиление боевой мощи. Учения прошли под руководством командующего ООС Сергея Наева, сообщает "Диалог.UA" со ссылкой на Replyua.net.
Учения украинских солдат происходили с применением танков и бронированных машин пехоты. Подразделения танков Т-64Б и БМП-1 стреляли по условному неприятелю, который по легенде совершил попытку высадить десант на участок берега Азовского моря. Рота танкистов вместе с механизированной бригадой были мобилизованы по сигналу тревоги. Они смогли успешно и быстро ликвидировать условного противника.
Стоит отметить, что такие учения как никогда актуальны, ведь сейчас существует открытая угроза нападения РФ со стороны акватории Азова.
Теги: Донбасс, Азовское море, учения, ВСУ, бронетехника, военная техника, десант, РФ, ООС
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