«Для охранников сексшопа пойдет»: соцсети высмеяли «гламурное» оружие «ДНР»

06.07.2018 18:45

В сеть выложили видео тестовой стрельбы из «гламурной версии» пистолета-пулемета «Оплот», произведенного в «ДНР».

Данное оружие выполнено в розово-зеленом цвете. Боевики шутят, что оно предназначено для метросексуалов и как приложение к «Феррари», которые в «скором времени» надеются собирать в оккупированном Донецке.

Пользователи соцсети высмеяли очередное «изобретение» оккупантов:

«Для охранников сексшопа пойдет»

«Какие феррари? какие пистолеты-пулеметы?вся это донецко-луганская шушера только бухает и колется! ааа! да еще ждет гумконвои из пидорашки про которые уже никто не снимает репортажи)))))»

«Это для битвы гомосеков что ли?»

Источник: https://donpress.com