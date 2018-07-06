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Должники по комуслугам в ОРДО могут остаться без жилья
06.07.2018 07:15
Жители ОРДО, не оплатившие коммунальные услуги, могут остаться без квартир.
Так, на некоторых подъездах оккупированных городов появились объявления, в которых сказано, что если человек длительный период не оплачивает квартплату, его квартира будет изъята, как брошенная. После того, как жилье попадет в ранг «брошенных», она попросту перейдет в собственность «республики».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, жилье, коммунальные услуги, ДНР, ОРДО
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