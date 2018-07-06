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«Настоящий 37-й год»: как жителей «ДНР» заставляют писать доносы в «МГБ»
Боевики «ДНР» заставляют население ОРДО писать доносы друг на друга.
В соцсети жители оккупированного Донецка сообщают, что «МГБ ДНР» вызывает «лютый страх» у местного насления. Люди пишут: «Это настоящий 37-й год».
Главред сайта «Информационное сопротивление» Юрий Карин рассказывает: «МГБ — один из основных столпов, за счет которого России удается поддерживать нужную политику на оккупированных территориях. По факту главными руководителями этой структуры являются российские сотрудники ФСБ, офицеры ФСБ РФ, а исполнителями и медийными лицами являются коллаборанты. Один из самых раскрученных коллаборантов — нынешний глава „ЛНР“ Леонид Пасечник, который в свое время дорос до довольно серьезных высот в структуре СБУ Луганской области».
Экс-пленный боевиков Игорь Кононенко объяснил, как оккупанты ввели на территории ОРДО практику доносов. Он сообщил: «К каждому отделению оперативных сотрудников МГБ приставлен офицер ФСБ, который стоит за спиной и четко рассказывает, какие действия должны следовать от них. Никакой отсебятины там нет. До войны ведь тоже были разные жизненные ситуации: у кого-то внутренняя обида закралась, кто-то доносит чисто из идеологических соображений, либо кого-то просто ставят в такое положение, что хочешь не хочешь, а нужно донести. Например, адвокат Елена Шишкина, которая вела дела многих пленных на территории ДНР, у нее сидел муж при ДНР. Даже если взять мой случай, человека, который работал со мной, просто поймали и сказали: либо ты будешь сидеть лет так 20, либо сдай нам кого-нибудь».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, донос, ДНР, ОРДО
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