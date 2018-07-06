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Оккупационный «мэр» Горловки Приходько обозвал мэра Бахмута «настоящим патриотом «ДНР»

06.07.2018 09:20
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Оккупационный «мэр» Горловки Приходько обозвал мэра Бахмута «настоящим патриотом «ДНР»

Так называемый «мэр» Горловки Приходько Иван, назначенный на должность главарем «ДНР», написал письмо мэру Бахмута Алексею Реве. Об этом рассказал журналист Никита Синицын у себя в Facebook.

Эту информацию и фото самого послания журналист получил от источника в мэрии Горловки.

В своем письме, преодолевая отвращение к украинскому языку, Приходько приглашает Алексея Реву на «Первый этап открытого Чемпионата „ДНР“ по автомобильному спорту», который состоится 14 июля. При этом, оккупационный «мэр» называет Реву «настоящим патриотом «ДНР», который душой поддерживает антифашистскую идеологию.

«Письмо отправили в Бахмут почтой в начале недели, так что думаю дойдет до 18-го. Вообще конечно со стороны Приходько это обычный троллинг, но получилось забавно», — рассказал источник в администрации Горловки.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Горловка, мэр, ДНР
 
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