Переселенцы получили налоговую скидку на жилье от Верховной Рады

06.07.2018 11:10

Верховная Рада ввела налоговую скидку для переселенцев, которые официально оплачивают аренду жилья и не получают компенсацию от государства, передает MRPL.CITY.

Депутаты Украины проголосовали за соответствующую поправку к законопроекту № 7010 «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторых других законодательных актов Украины относительно внедрения механизма "единого окна" и оптимизации осуществления контрольных процедур при перемещении товаров через таможенную границу Украины».

За документ проголосовали 254 народных депутата. Согласно ему, переселенцам к налоговой скидке позволили причислять сумму, уплаченную за аренду жилья, оформленную в соответствии с законодательством. Льгота будет действовать, если у семьи нет собственного жилья, кроме расположенного на временно оккупированных территориях Украины, а также если переселенцы не получают бюджетных выплат в качестве компенсации.

Документом предусмотрены ограничения: общий размер скидки не может быть более 30 минимальных зарплат (при расчете за отчетный 2018 год сумма составит не более 111 тыс. 690 грн).