Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Переселенцы получили налоговую скидку на жилье от Верховной Рады

06.07.2018 11:10
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Переселенцы получили налоговую скидку на жилье от Верховной Рады

Верховная Рада ввела налоговую скидку для переселенцев, которые официально оплачивают аренду жилья и не получают компенсацию от государства, передает MRPL.CITY.

Депутаты Украины проголосовали за соответствующую поправку к законопроекту № 7010 «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторых других законодательных актов Украины относительно внедрения механизма "единого окна" и оптимизации осуществления контрольных процедур при перемещении товаров через таможенную границу Украины».

За документ проголосовали 254 народных депутата. Согласно ему, переселенцам к налоговой скидке позволили причислять сумму, уплаченную за аренду жилья, оформленную в соответствии с законодательством. Льгота будет действовать, если у семьи нет собственного жилья, кроме расположенного на временно оккупированных территориях Украины, а также если переселенцы не получают бюджетных выплат в качестве компенсации.

Документом предусмотрены ограничения: общий размер скидки не может быть более 30 минимальных зарплат (при расчете за отчетный 2018 год сумма составит не более 111 тыс. 690 грн).



Теги: Донбасс, жилье, Верховная Рада, скидка, переселенцы
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх