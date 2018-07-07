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Архив - Донецкая область

Донбасс: уничтожены московские снайперы-инструкторы

07.07.2018 16:40
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Донбасс: уничтожены московские снайперы-инструкторы

Военнослужащая Виктория Руденко сообщила, что двое снайперов, которых в ночь на 7 июля ликвидировали на Донбассе бойцы Объединенных сил, оказались российскими профессиональными военными.

"Эти два снайпера, которых "деактивировали" наши спецы этой ночью, не сепарские недоучки, а профессиональные московские снайперы-инструкторы, - пишет Виктория на своей странице в Фейсбуке. - Приехали учить сепаров, как правильно укров мочить, а тут такая неприятность - антиснайперские мероприятия в разгаре".



По словам Руденко, сегодня утром ликвидированных инструкторов грузом "200" отправили через границу в Ростов-на-Дону.

Отметим, что ранее о ликвидации вражеских снайперов сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил на Донбассе.



Теги: Донбасс, снайпер, оккупанты, ООС
 
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