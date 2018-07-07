Грузы для неподконтрольного Донбасса и нагрузка на КПВВ: как отработали в июне донбасские пункты пропуска

07.07.2018 21:00

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в Украине (МинВОТ) сообщило, что в июне линию разграничения на Донбассе пересекло почти 1,2 млн человек.



В МинВОТ отмечают, что в первый месяц лета через КПВВ в Донецкой области проследовало 895 тыс. человек, через КПВВ "Станица Луганская" на Луганщине – почти 294 тыс. человек.



По сравнению с маем, зафиксировано увеличение общего количества пересечений в Донецкой области на 2,64%, в Луганской - на 8,69%.



Наибольшая нагрузка была зафиксирована на КПВВ "Станица Луганская" - 293 900 человек.



КПВВ "Марьинка" пересекли 290 200 человек и 55 000 транспортных средств;



КПВВ "Майорск" - 243 400 человек и 30 800 транспортных средств;



КПВВ "Новотроицкое" - 238 200 человек и 46 600 транспортных средств;



КПВВ "Гнутово" - 123 200 человек и 26 400 транспортных средств.



Кроме того, через КПВВ "Новотроицкое" в Донецкой области международными организациями на неподконтрольную часть Донбасса было доставлено гуманитарных грузов:



продуктов питания - 575,3 тонн;



строительных материалов - 28,3 тонн;



медицинских препаратов - 19,7 тонн.





