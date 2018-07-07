- Донбасс: из СИЗО освобождали заложников13:40
- Facebook просят заблокировать страницы "Л-ДНР"13:20
- Минобороны обнародовало расширенную сводку с Донбасского фронта13:00
- В Донецке "повально обыскивают" местных коллекционеров12:51
- Сегодня в зоне ООС произошло уже три обстрела12:40
- Горячее перемирие: появилась новая карта обстрелов из зоны ООС12:28
- Появились оперативные данные о ситуации на донбасских пунктах пропуска на 12:0012:02
- Разоблачен боевик "ДНР", который влился в ряды ОС11:42
- Танки, пушки, БМП: огромное количество бронетехники заметили на Донбассе с воздуха11:20
- В "ДНР" проклинают "Феникс"11:00
Минобороны обнародовало расширенную сводку с Донбасского фронта
Представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк сообщил, что за прошедшие сутки, 6 июля, подразделениями Объединенных сил зафиксировано на Донбассе 30 вражеских обстрелов, 27 из которых определены как прицельные.
В течение 6 июля на Луганском направлении зафиксировано 12 вражеских обстрелов.
Противник вел обстрелы оборонительных позиций защитников Украины, применяя преимущественно гранатометы различных типов и крупнокалиберные пулеметы. Обстрелы опорных пунктов ОС зафиксированы в районах н.п. Троицкое, Крымское, Южное, Новолуганское, Светлодарск, Новгородское и Екатериновка.
Утром российско-оккупационные войска вели из вооружения БМП обстрелы ОС у Крымского, вечером – у Новгородского.
На Донецком направлении вчера афиксировано 18 прицельных вражеских обстрелов. Противник применял гранатометы различных типов и крупнокалиберные пулеметы. Удары наносились по позициям ОС вблизи н.п. Широкино, Водяное, Авдеевка, Новоселовка Вторая, Новотроицкое, Богдановка, Лебединское и Каменка.
Кроме этого, защитники Широкино зафиксировали вражеский обстрел из миномета калибра 82 мм и противотанковыми управляемыми ракетами.
В районе Красногоровки вчера вел огонь вражеский снайпер.
В результате боевых действий в пятницу один украинский военнослужащий получил ранения. Он доставлен в военный мобильный госпиталь. Состояние здоровья воина - удовлетворительное.
"Несмотря на явное пренебрежение соблюдения режима тишины российско-оккупационными войсками, и постоянные нарушения с их стороны т.н. "хлебного перемирия", ситуация в районе проведения операции сдерживания и отпора российской вооруженной агрессии находится под контролем наших защитников - подразделений Объединенных сил", - подчеркивает Гуцуляк.
Ранее появилась новая карта обстрелов из зоны проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе.
Напомним, что сегодня в зоне ООС произошло уже три обстрела.
Теги: Донбасс, потери, обстрелы, оккупанты, ООС
- В зоне ООС произошло 26 обстрелов, подорван вражеский БТР, есть раненые
- Полная сводка с Донбасского фронта за 6 июня: максимальная информация о потерях и обстрелах
- Вчора загинуло вісім та поранено дев’ять окупантів Донбасу
- Оккупант попытался разбомбить опорный пункт ООС под Марьинкой - "ответка" была болезненной
- Полная сводка с Донбасской фронта за 29 июня: обстрелы по направлениям и потери сторон
- Максимально полная сводка с Донбасского фронта: обстрелы сил АТО, "ответка" и потери
- Донбасс: из СИЗО освобождали заложников13:40
- Facebook просят заблокировать страницы "Л-ДНР"13:20
- Минобороны обнародовало расширенную сводку с Донбасского фронта13:00
- В Донецке "повально обыскивают" местных коллекционеров12:51
- Сегодня в зоне ООС произошло уже три обстрела12:40
- Горячее перемирие: появилась новая карта обстрелов из зоны ООС12:28
- Появились оперативные данные о ситуации на донбасских пунктах пропуска на 12:0012:02
- На Луганщине прошел яркий фестиваль11:58
- Разоблачен боевик "ДНР", который влился в ряды ОС11:42
- Танки, пушки, БМП: огромное количество бронетехники заметили на Донбассе с воздуха11:20
- Донбасс: из СИЗО освобождали заложников13:40
- Facebook просят заблокировать страницы "Л-ДНР"13:20
- Минобороны обнародовало расширенную сводку с Донбасского фронта13:00
- В Донецке "повально обыскивают" местных коллекционеров12:51
- Сегодня в зоне ООС произошло уже три обстрела12:40
- Горячее перемирие: появилась новая карта обстрелов из зоны ООС12:28
- Политолог пояснил, почему США и Россия - это близнецы12:20
- Появились оперативные данные о ситуации на донбасских пунктах пропуска на 12:0012:02
- На Луганщине прошел яркий фестиваль11:58
- Разоблачен боевик "ДНР", который влился в ряды ОС11:42
- Медики объяснили, от чего может тошнить в летний период22:32
- Как избавиться от «проклятия отпуска»22:10
- Названы полезные для здоровья свойства поцелуев21:30
- 7 способов, как улучшить свою память18:37
- Пятница, 13-е: как прожить сложный день солнечного затмения17:48
- Врачи подсказали, как утолить жажду без вреда для здоровья16:15
- Названы семь неожиданных причин онемения конечностей12:36
- Украинцев намерены «колоть» принудительно: кого ждет неприятная процедура09:05
- Медики рассказали, кому нельзя делать татуировки08:48
- Кому придется возвращать субсидию?21:25
- РосСМИ «слили» фото с передовых позиций боевиков
- На Донбассе грядет масштабное наступление, террористы подготовили страшный удар
- Путина ждет сюрприз: журналист рассказал, что ожидает освобожденное Золотое-4 на Донбассе
- Соцсети: в оккупированном Донецке пропавшую беременную нашли закопанной на кладбище
- Главари ОРДО нашли новый способ «мотивации» для вступления мужчин в ряды «ДНР»
- Встреча Путина и Трампа: Крым и Донбасс ждет судьбоносное решение
- Через Новоазовск прекращено движение со стороны РФ
- Ловушка сработала: бойцы ООС серьезно "потрепали" ДРГ врага под Горловкой - есть пленный и потери
- Глава Донецкой ОВГА пообещал провести праздник освобождения в Донецке
- У Захарченко в центре оккупированного Донецка стрельба из автоматов