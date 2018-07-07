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Архив - Донецкая область

Минобороны обнародовало расширенную сводку с Донбасского фронта

07.07.2018 13:00
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Минобороны обнародовало расширенную сводку с Донбасского фронта

Представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк сообщил, что за прошедшие сутки, 6 июля, подразделениями Объединенных сил зафиксировано на Донбассе 30 вражеских обстрелов, 27 из которых определены как прицельные.

В течение 6 июля на Луганском направлении зафиксировано 12 вражеских обстрелов.

Противник вел обстрелы оборонительных позиций защитников Украины, применяя преимущественно гранатометы различных типов и крупнокалиберные пулеметы. Обстрелы опорных пунктов ОС зафиксированы в районах н.п. Троицкое, Крымское, Южное, Новолуганское, Светлодарск, Новгородское и Екатериновка.

Утром российско-оккупационные войска вели из вооружения БМП обстрелы ОС у Крымского, вечером – у Новгородского.

На Донецком направлении вчера афиксировано 18 прицельных вражеских обстрелов. Противник применял гранатометы различных типов и крупнокалиберные пулеметы. Удары наносились по позициям ОС вблизи н.п. Широкино, Водяное, Авдеевка, Новоселовка Вторая, Новотроицкое, Богдановка, Лебединское и Каменка.

Кроме этого, защитники Широкино зафиксировали вражеский обстрел из миномета калибра 82 мм и противотанковыми управляемыми ракетами.

В районе Красногоровки вчера вел огонь вражеский снайпер.

В результате боевых действий в пятницу один украинский военнослужащий получил ранения. Он доставлен в военный мобильный госпиталь. Состояние здоровья воина - удовлетворительное.

"Несмотря на явное пренебрежение соблюдения режима тишины российско-оккупационными войсками, и постоянные нарушения с их стороны т.н. "хлебного перемирия", ситуация в районе проведения операции сдерживания и отпора российской вооруженной агрессии находится под контролем наших защитников - подразделений Объединенных сил", - подчеркивает Гуцуляк.

Ранее появилась новая карта обстрелов из зоны проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе.

Напомним, что сегодня в зоне ООС произошло уже три обстрела.



Теги: Донбасс, потери, обстрелы, оккупанты, ООС
 
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