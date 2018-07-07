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Архив - Донецкая область

На Донбассе производят важные ремонты и мониторинг

07.07.2018 21:40
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На Донбассе производят важные ремонты и мониторинг

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 7 июля), наблюдатели контролировали соблюдение режима тишины в районе важных инфраструктурных объектов Донбасса.

Так, СММ продолжала способствовать обеспечению функционирования Донецкой фильтровальной станции, в том числе путем мониторинга соблюдения режима прекращения огня. Патрулируя в районе ДФС, наблюдатели слышали выстрелы, невзирая на предоставленные четкие гарантии безопасности.

Миссия также продолжала содействовать проведению и осуществлять мониторинг ремонтных работ на водопроводе возле н. п. Зайцево (50 км к северо-востоку от Донецка), на водоканале и оптико-волоконных кабелях в Станице Луганской, на водопроводе в н. п. Новотошковское (подконтрольный правительству, 53 км к западу от Луганска), а также на линии электропередачи недалеко от н. п. Раевка (неподконтрольный правительству, 16 км к северо-западу от Луганска).



Теги: Донбасс, ремонт, Донецкая фильтровальная станция, СММ ОБСЕ
 
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