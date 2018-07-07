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Архив - Донецкая область

На Донбассе замечены новые позиции и раны

07.07.2018 16:00
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На Донбассе замечены новые позиции и раны

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 6 июля), стороны конфликта на Донбассе продолжают обустраивать новые позиции и обстреливать друг друга.

Так, в н. п. Артема (подконтрольный правительству, 26 км к северу от Луганска) команда СММ зафиксировала позицию Вооруженных сил Украины, расположенную в 300 мерах от здания работающей школы.

На основе данных воздушного наблюдения по состоянию на 4 июля обнаружены новые траншеи и позиции в юго-восточной части н. п. Зайцево (49 км к северо-востоку от Донецка), а также новые оборонительные позиции и 4 свежих места огневого поражения вблизи н. п. Безыменное (30 км к востоку от Мариуполя).

Также замечены многочисленные свежие места огневого поражения в районе между Безыменным и н. п. Самсоново (101 км к югу от Донецка).



Теги: Донбасс, фронт, СММ ОБСЕ, траншеи, позиции
 
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