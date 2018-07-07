На Донбасском фронте сегодня днем почти не стреляли

07.07.2018 18:20

В течение текущих суток, 7 июля, в период с 7 утра до 18:00, оккупанты Донбасса лишь дважды нарушили перемирие.



По данным пресс-центра операции Объединенных сил, российские оккупационные войска 2 раза открывали огонь на Светлодарском и Мариупольском направлениях с применением крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям ОС в районе населенных пунктов Новолуганское и Широкино.



Потерь среди личного состава Объединенных сил днем не было.