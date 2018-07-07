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Началось? Страшные новости с Донбасса
Основатель международного разведывательного сообщества InformNapalm Роман Бурко сообщил о возможном начале экологической катастрофы на Донбассе.
"С 1 по 7 июля получил 5 инсайдов от разных источников с оккупированной территории (3 из Горловка, и 2 из Енакиево). Люди подозревают, что оккупационные власти скрывают факты химического либо радиационного заражения почвы и воды. Многие жалуются на слабость, тошноту, рвоту, - пишет Роман на своей странице в Фейсбуке вечером 7 июля. - Кроме того, за последние 2 недели получил 4 сообщения, что люди, которые временно выезжают из оккупированной Горловки на территорию, контролируемую Украиной, стали тщательно мыть свои машины. Это уже стало своего рода "обрядом". Местные убеждены, что таким образом "смывают радиоактивную пыль", из-за которой их якобы могут не пустить на свободную территорию".
Бурко отмечает, что сначала не придал особого значения таким "новомодным суевериям". Но нашел потом в youtube наше несколько свежих видео с интересными описаниями:
1) "На КПВВ Майорское молодого парня забрали на больничку с пищевым отравлением. Подозрение на сальманеллу. Ехал из Горловки в Бахмут"
https://www.youtube.com/watch?v=wKvOMuaWoxY (видео загружено 3 июля)
2) "Мужчине стало плохо и пришлось вызывать медиков на КПВВ Новотроицкое. При пересечении линии разграничения с ДНР в Украину, мужчина почувствовал слабость, тошноту и головокружение. Это уже не первый случай с похожими симптомами за последние дни. В районе Горловке был даже случай с летальным исходом. Умерла женщина на КПВВ Майорское"
https://www.youtube.com/watch?v=gYXLEpP3Z4U&feature=youtu.be (видео загружено 6 июля)
3) "Вчера на КПВВ Марьинка человека забрала скорая. Тошнота, головная боль, рвота, подозрение на лучевую болезнь. Ехал с Макеевки. Украинские военные толком ничего не комментируют"
https://www.youtube.com/watch?v=TGZiaenAFEU (видео загружено 6 июля, но судя из описания, событие произошло 5 июля)
И вот сегодня уже появилось такое видео с КПВВ Майорское.
https://www.youtube.com/watch?v=ADXVnnEM4F8&feature=youtu.be
"В последние годы многие эксперты высказывали предположение, что на оккупированном российским войсками Донбассе может начаться экологическая катастрофа, связанная с подтоплением шахт и боевыми действиями. Возможно, мы видим уже первые признаки начала реализации данного сценария, - отмечает основатель InformNapalm. - Дать точное заключение могут только специалисты, которые должны провести все пробы и замеры радиационного и химического фона. У Украины нет доступа к оккупированным территориям, а РФ и подконтрольные ей боевики не заинтересованы в проведении объективного исследования по этой проблеме. Ее следует решать комплексно уже сейчас с привлечением международного сообщества, она может затронуть не только оккупированные регионы, но и сопредельные территории и вызвать масштабную экологическую катастрофу".
Бурко призывает помочь распространить эту информацию и привлечь внимание мировой общественности к данной проблеме.
Теги: Донбасс, опасность, катастрофа, радиация, экология, оккупация
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