Оккупанты Донбасса откровенно рассказали, как пытали, грабили и убивали

07.07.2018 19:00

Известный украинский журналист и блогер Денис Казанский сообщил, что оккупанты Донбасса подробно расписали свои преступления, которые совершали "под чутким руководством кадровых офицеров из России".



"Когда в украинских СМИ или блогах появляются материалы о преступлениях и криминальном беспределе на территориях, подконтрольных ЛДНР, сторонники сепаратистов тут же начинают кричать, что все это выдумки и пропаганда. Но давайте посмотрим, что рассказывают о своей деятельности в Донбассе сами боевики ЛНР и ДНР. А затем сравним это с тем, что пишут о них украинские СМИ, и сделаем вывод — наговаривают украинские журналисты на ЛДНР или нет", - предлагает Казанский.



По его словам, на днях люди экс-главы "Совбеза ДНР", бывшего ранее командиром спецподразделения СБУ "Альфа", вожака батальона "Восток", переформатированного в объединение "Патриотические силы Донбасса" Александра Ходаковского опубликовали новые свидетельства о преступлениях соратника главаря "ДНР" Александра Захарченко, боевика Вадима Погодина (позывной "Керчь") в 2014 году.



"Там весь набор - похищения людей, пытки в захваченном здании СБУ, расстрелы, мародерство, - отмечает Казанский. - В комментарии пришли оппоненты, которые рассказали о преступлениях самого Ходаковского и его людей в 2014 году, про расстрелы гражданских лиц на базе "Востока" по улице Куйбышева, 128 и расположенную там же многометровую яму с трупами. Ну а потом все вместе в пылу спора стали писать об участии российских военных в боевых действиях. Судя по комментариям, российские "командировочные" не нравятся никому. Их обвиняют в том, что они не любят местных "ополченцев" и не берегут людей".



В итоге, делает вывод журналист, даже не открывая ни одно украинское СМИ, а просто слушая "ополченцев" из "Востока", а также Гиркина, Гелюха и других, мы узнаем, что в Донецке "освободители" и "антифашисты" расстреливали и хоронили в ямах невинных гражданских лиц, пытали в подвалах СБУ жителей Донецка, которым отрубали пальцы, занимались мародерством и грабежами, сеяли террор. "И всё это происходило под чутким руководством кадровых офицеров из России, которые на самом деле и командуют боевиками ЛДНР", - резюмирует Казанский, подробно расписав всё (со скриншотами) на своей странице, где публикует блоги.