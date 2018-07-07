Опубликовано очередное доказательство, что на Донбассе не "гражданская война"

07.07.2018 09:30

Известный блогер, журналист Денис Казанский, вынужденно покинувший оккупированную часть Донтечины, рассказал, с какими почестями провожали в России в последний путь одного из видных боевиков т.н. "ДНР".



"Уже четыре года отдельные украинские политики убеждают нас, что в Украине идет гражданская война, - пишет Казанский на своей странице в Фейсбуке. - И все эти четыре года я пытаюсь понять - как так получается, что "гражданская война" идет в Украине, а участников ее почему-то хоронят и награждают в России?"



Так, по словам Казанского, недавно глава республики Северная Осетия (такое же созданное РФ квазиобразование, как и "ДНР" с "ЛНР") наградил квартирой семью погибшего в Донбассе полевого командира "ДНР" Олега Мамиева (он же "Мамай", получивший недавно смертельное ранение в районе Авдеевки).



"Почему-то у осетин убийство украинцев считается подвигом, хотя мы вроде как Осетии ничего плохого не сделали, - отмечает Казанский. - Еще ранее десятерых жителей Северной Осетии, воевавших в Украине в 2014 году, правительство республики официально наградило медалями "Во славу Осетии". Убивать в чужой стране граждан этой страны - слава очень сомнительная. Тем не менее, в России сегодня за это награждают. Убийца украинцев в России – герой".



По словам журналиста, самое смешное, что эти же самые люди, у которых принято награждать осетин за убийство украинцев, умудряются "гнать дичь про "братские народы" и "братьев-славян"".



Казанский записал об этом новый видеоблог.







