Пенсионный вопрос: Минсоцполитики перестало утверждать, что "бабушки финансируют терроризм", но нашли новую страшилку

07.07.2018 09:15

В Минсоцполитики согласны возобновить выплату пенсий гражданам Украины, которые проживают на неподконтрольной территории Украины. В то же время замминистра Николай Шамбир заявил, что в таком случае бывший премьер Азаров и экс-президент Янукович тоже могут просить обновления выплат.



"Это манипуляция. Суд уже прекратил выплаты Азарову и Януковичу вследствие уголовных дел за хищение госбюджета. К тому же они не проживают на оккупированной территории, - подчеркивает нардеп-переселенка Наталья Веселова. - Минсоцполитики перестало бессмысленно утверждать, что "бабушки финансируют терроризм", но теперь Правительство всех пугает тем, что восстановит пенсии Януковичу и Азарову, которые действительно финансируют терроризм".



По словам Веселовой, ситуация, которая сложилась с выплатами, абсурдна. "Их останавливают даже военным, находящимся на фронте, потому что они физически не могут пройти проверку соцслужб. В прошлом месяце Пенсионный фонд безосновательно прекратил выплату пенсии профессору Игорю Козловскому, который в декабре был освобожден из плена боевиков, - напоминает нардеп. - Отдельный вопрос - Правительство считает, что уменьшить дефицит бюджета можно за счет жителей оккупированных территорий. Николай Шамбир говорит, что Пенсионный фонд дефицитен, поэтому они "просто сэкономят" на людях, чтобы не доплачивать из бюджета".



Веселова напоминает, что Минсоцполитики сначала допустило большой долг перед гражданами, а теперь переживает, что выплатить эти суммы единовременно будет сложно.



"Но мы именно об этом предупреждали - не наращивайте долг перед людьми, откладывайте хотя бы в резервный фонд! – пишет нардеп на своей странице в Фейсбуке. - В октябре мы приняли закон №2148, которым прямо обязали Правительство создать резервный фонд для выплаты задолженности по пенсиям жителям оккупированных территорий, а также разработка механизма назначения пенсий этим гражданам. Ни поручения Совета Кабмин не выполнил. Зато правительство называло невыплату пенсий пенсионерам - "экономией Пенсионного фонда"".



Веселова также приводит несколько цитат Николай Шамбира со слушаний в Верховной Раде:



"Я абсолютно согласен, что есть много шероховатостей. Я согласен, что не всюду система работает. Если сравнивать с прошлым годом, по пять месяцев этого года мы уменьшили количество проверок в целом на 43%, а по Донецкой области - на 76%. Эти результаты мы получили за счет упрощения механизмов. Не всюду это удается. Но этот вопрос надо дополнительно доработать".



"Два слова о законопроекте №6692. Законопроект в целом надо принимать и решать, но принимать его можно только после того, как обработать со всех сторон. Есть положения, надо согласовать с законом "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц" и законом о реинтеграции Донбасса. Есть вопросы, которые недостаточно четко определены в законопроекте. В частности справки, которые предполагается принимать Пенсионному фонду без всякого анализа по существу. Я думаю, что это может привести к тому, что определяться пенсии будут по справкам, которые не соответствуют действительности. И еще один момент, что такие люди как Азаров и Янукович завтра будут просить пенсии. Мы не против платить пенсии обычным людям, потому что они граждане Украины. Именно поэтому я предлагаю вернуться к обсуждению этого законопроекта".



"Я прекрасно понимаю, чтобы выплатить единовременно эти пенсии для этого нужны средства бюджета. И это безусловно нужно. Я думаю, мы найдем механизм это сделать. Бюджет Пенсионного фонда - дефицитный. Часть Пенсионного фонда идет из государственного бюджета. Именно поэтому необходимо решать вопрос привлечения средств из госбюджета. Нет такой нормы, которая бы запрещала нам запускать их в бюджет (речь идет о невыплаченных людям пенсии)".



Как поясняет Веселова - это цитаты из выступления заместителя министра социальной политики Николая Шамбира на слушаниях 5 июля в Комитете Верховной Рады по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения на тему: "О праве на получение пенсий лиц, заставили оставить или покинуть свое место жительства в результате или Во избежание негативных последствий вооруженного конфликта, временной оккупации, повсеместных проявлений насилия, нарушений прав человека и чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера (проект Закона Украины в реестре. 6692)".



По результатам слушаний Комитет будет рекомендовать спикеру ВР Андрею Парубию включить в повестку дня ближайших пленарных заседаний и в первую очередь рассмотреть проект Закона Украины о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно права на получение пенсий отдельным категориям граждан (рег. № 6692 от 12.07.2017), соавтором которого среди других депутатов выступила и Веселова.