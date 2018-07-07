Российские солдаты-невидимки, воевавшие на Донбассе и в Сирии, хотят "выйти из сумрака"

07.07.2018 15:40

Журналист и политический комментатор, обозреватель Радио Свобода Виталий Портников сообщил, что "ихтамнеты"-наемники, которые по воле Кремля воевали в разных частях света, включая Украину, требуют признания от президента РФ Владмира Путина.



По словам Портникова, руководители Общероссийского офицерского собрания - ветеранской организации, которая известна своими шовинистическими взглядами и поддержкой власти - обратились в администрацию президента России и в Верховный суд страны с требованием легализовать так называемые "частные военные компании" и их бойцов.



"В заявлении говорится о жалобах, поступающих от граждан, которые получили ранения в Сирии. Но неоднократно появлялась информация о том, что частные военные компании активно участвовали в боях на Донбассе как "добровольцы" на стороне группировок "ДНР" и "ЛНР". Впрочем, авторы заявления требуют "немедленно установить и признать статус участников боевых действий в структурах частных военных компаний". Так что речь может идти не только о Сирии", - пишет Портников на Радио Свобода.



По мнению аналитика, подобное заявление ветеранской организации показывает, что гибридная война оказывается таковой не только для стран, против которых действует Кремль, но и для самих россиян - участников военных действий.



"На родине они оказываются без официального признания, без помощи, без реабилитации, - отмечает Портников. - Слова "нас там нет", которые обычно сопровождают любое обвинение российской стороны в причастности к военным действиям, позволяют не замечать участников войн и даже преследовать их как уголовных преступников, если они отказываются воспринимать свою роль бойцов-невидимок. Русская общественная мысль, как правило, соглашается с таким подходом власти. Вспомним, что в первые месяцы войны в Украине не было ни одной серьезной реакции на жертвы среди российских военных, а тех, кто пытался привлечь внимание общества к тому, что происходило, преследовали".



Портников отмечает, что недовольство безразличием власти понемногу усиливается в среде самих военных.



"Владимир Путин - не только президент, которому не очень интересны проблемы своих граждан, что доказывается его равнодушием к воздействию санкций и антисанкций на социальную стабильность. Он еще и главнокомандующий, которому, похоже, мало интересны судьбы собственных солдат. И то, что этих солдат превращают в невидимок, Путина и его соратников не оправдывает", - подчеркивает аналитик



При этом Портников отмечает, что количество частных военных компаний в России только увеличивается. "Добровольцы" - главный военный ресурс Путина, который мыслит в логике специальных операций, а не открытой войны, поясняет журналист. Понятно, что "ихтамнема" хотят признания самого факта своего существования от собственного государства. Но вряд ли они смогут на это рассчитывать.



"Им придется погибать и болеть в неизвестности, в то время как владельцы частных военных компаний будут получать ордена и зарабатывать деньги. Все попытки провести через парламент законы, которые позволили бы легализовать частные военные компании, до сих пор блокировались правительством России", - резюмирует Портников.