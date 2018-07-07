Волкер сказал, чего ждать Донбассу от встречи Трампа и Путина

07.07.2018 18:00

Спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер прогнозирует, что президент РФ Владимир Путин во время грядущей встречи с президентом США Дональдом Трампом не согласится на размещение в оккупированных районах Донбасса миротворческой миссии ООН.



Об этом Волкер заявил в интервью немецкому изданию Bild. При этом он отметил, что считает важной встречу Трампа и Путина.



"Это неестественно, что они не встречаются, даже если у нас разные мнения. Президент примет участие в заседании, как он считает нужным. Но по содержанию вы уже слышали от советника по национальной безопасности Джона Болтона и пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс о том, что мы не будем менять нашу позицию по аннексии Крыма Россией", – рассказал он.



Волкер добавил, что США выступают за прекращение военного конфликта в Украине и размещение на Донбассе миссии ООН. "К сожалению, очень вероятно, что Путин и Россия будут продолжать отрицать свое участие в конфликте, и в результате нет никаких оснований ожидать прогресса", – подытожил он.

Напомним, что переговоры лидеров США и РФ состоятся 16 июля. Трамп, комментируя предстоящую встречу, заявил, что "мир должен начать жить дружно".



Вице-президент США Майк Пенс отмечал, что глава Белого дома намерен обсудить с Путиным возможное вмешательство Кремля в президентские выборы в США в 2016 году, военное вторжение РФ в Украину, войну в Сирии, а также экономические отношения Соединенных Штатов и России.



Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков анонсировал "очень серьезный разговор".



5 июля посол США в Москве Джон Хантсман заявил, что Трамп и Путин побеседуют в Хельсинки один на один, потом российская и американская стороны проведут встречу в расширенном составе, позже президенты поучаствуют в совместном ланче.

Напомним, что в докладе, подготовленном экспертом ООН при Колумбийском университете в Нью-Йорке Ричардом Гоуаном по поручению бывшего генерального секретаря НАТО, советника президента Украины Петра Порошенко Андерса Фог Расмуссена, отмечается, что для урегулирования конфликта на Донбассе ООН следует отправить в Украину до 24 тысяч миротворцев. Подробнее читайте в материале Миротворцы для Донбасса: новые цифры и "белорусский фактор".

Ранее в Кремле заявили, что состав и мандат миротворческой миссии ООН на востоке Украины не может быть определен без согласования с контролируемыми Россией боевиками.

Специальный представитель США по Украине Курт Волкер заявил о том, что размещение миротворческой миссии ООН на Донбассе поможет обеспечить разрешение конфликта и выполнение Минских соглашений. Волкер также рассказал, когда Украина вернет неподконтрольный Донбасс, а также отметил, что "ДНР" и "ЛНР" будут ликвидированы, т.к. "не существует места для них в украинском конституционном устройстве".

Глава Минобороны Украины, генерал армии Степан Полторак уверен: чтобы конфликт на Донбассе не стал замороженным, а миротворческие силы способствовали мирному решению этой проблемы, нужно выполнить несколько условий.

В свою очередь, известный аналитик Олег Пономарь считает, что Россия специально тянет время в разрешении конфликта на Донбассе. По его мнению, страна-агрессор сделала ставку на нового президента Украины, выборы которого намечены на март 2019-го.

Политолог Дмитрий Корнейчук заявил, что во время телефонного разговора 9 июня президент Украины Петр Порошенко и президент России Владимир Путин говорили о миротворцах в рамках "Большой сделки".

Украинский политолог Сергей Таран считает важным продолжать переговоры в "Нормандском формате" и Трехсторонней контактной группы в Минске, хоть и признает, что перспектив достигнуть компромиссов по введению миротворческой миссии ООН на Донбасс в ближайшее время нет.