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Архив - Донецкая область

Жителей оккупированного Донбасса заставляют становиться "пушечным мясом"

07.07.2018 20:20
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Жителей оккупированного Донбасса заставляют становиться "пушечным мясом"

По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, население временно оккупированных территорий Донбасса призывного возраста не желает принимать участие в боевых действиях в рядах российских оккупационных войск. Но людей заставляют.

Представители ГУР отмечают, что жители созданных Россией квазиобразований "ДНР" и "ЛНР" не хотят воевать, даже несмотря на обещания оккупантов относительно стабильного материального обеспечения.

"Для выявления лиц, которые пытаются избежать мобилизации, российскими кураторами организован их розыск под видом проведения тренировок по поиску дезертиров, - сообщает разведка. - Задержанных, после проведения соответствующей "разъяснительной работы" об ответственности за уклонение от призыва, оккупанты в принудительном порядке направляют в пункты приема личного состава для доукомплектования соединений и частей 1 и 2 АК российско-оккупационных войск".



Теги: Донбасс, война, мобилизация, ДНР, ЛНР, оккупанты
 
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