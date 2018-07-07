Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Зона ООС: снайперский бой привел к потерям

07.07.2018 07:06
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Зона ООС: снайперский бой привел к потерям

За прошедшие сутки, 6 июля, в районе операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе обе стороны понесли потери в результате снайперского противостояния.

В районе Красногоровки результате снайперского огня один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. "Ответка" не заставила себя ждать: по данным украинской разведки, на протяжении прошлых суток в результате мероприятий контрснайперской борьбы двое оккупантов были уничтожены.



Теги: Донбасс, снайпер, потери, фронт, ООС
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх