Зона ООС: снайперский бой привел к потерям

07.07.2018 07:06

За прошедшие сутки, 6 июля, в районе операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе обе стороны понесли потери в результате снайперского противостояния.



В районе Красногоровки результате снайперского огня один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. "Ответка" не заставила себя ждать: по данным украинской разведки, на протяжении прошлых суток в результате мероприятий контрснайперской борьбы двое оккупантов были уничтожены.