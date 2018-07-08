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Битва за Донбасс: геополитические перспективы
Последние события показывают, что внутренняя ситуация на оккупированной части Донбасса, равно как ситуация на мировой арене вокруг России, не несет оккупантам ничего хорошего, сообщает АКМЦ.
"Добровольцев становится меньше и меньше. Многие люди пытаются избежать призыва в эти организации. Им приходится привлекать даже детей, чтобы научить их военному делу. Нельзя предполагать, что РФ с радостью дает им людей. В основном это офицеры, которые осуществляют контроль над деятельностью этих группировок, их обеспечения. Там большая проблема с личным составом", - описал в интервью изданию "Обозреватель" ситуацию в т.н. "ДНР" и "ЛНР" бывший первый заместитель министра обороны Украины Анатолий Лопата.
По его словам, несмотря на мобилизацию, которую проводят оккупанты, масштабных наступательных действий ждать не стоит, поскольку сил для этого у противника не хватит.
По мнению генерала, вернуть Донбасс можно будет за 3 года благодаря международной помощи Украине и при политическом давлении на РФ. Всё зависит, прежде всего, от позиции США и Европы. Здесь важна их совместная поддержка, потому что Россия терпит поражение в мирном противостоянии - санкции существенно бьют по российской экономике.
Именно в этом и заключается надежда на то, что время работает на Украине. Но и внутренняя ситуация в РФ тоже говорит о том, что люди там созревают и прозревают. Чему способствуют и санкции, и всё более раскрывающая правда о российской агрессии против Украины, и "закручивание гаек" Кремлем, в том числе – касательно повышения пенсионного возраста.
Тем временем Евросоюз принял решение продлить санкции против России еще на полгода. Как отметили в Брюсселе, это связано с невыполнением условий Минских соглашений. Теперь ограничения будут действовать до 31 января 2019 года. Решение было принято единогласно. Ограничительные меры затрагивают финансовый, энергетический и оборонный секторы, а также область товаров двойного назначения.
Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил европейские страны за продолжение антироссийских санкций. Он подчеркнул, что высоко ценит солидарную поддержку, которую государства-члены Европейского союза предоставляют "независимости и территориальной целостности Украины". Президент отметил, что намерен продолжить работу с лидерами ЕС над выработкой стратегии противодействия "российской угрозе".
Много разговор сейчас о грядущей встрече в Финляндии главы Белого дома Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина (намечена на 16 июля в Хельсинки).
Российский журналист и публицист Леонид Радзиховский считает, что результатом встречи может быть некое "глобальное политическое потепление". По его мнению, в обмен на если не юридическое, то хотя бы фактическое признание Крыма российским со стороны Трампа, в вопросе Донбасса на уступки может пойти Путин.
"Первое - сначала широкая автономия Донбасса, как записано в Минских соглашениях. После введения на территорию Донбасса войск ООН, причем не только на линию разграничения, но теоретически можно на всю территорию Донбасса. Третий этап - эвакуация оттуда бойцов за русский мир, писатель [Захар] Прилепин уже всё, что мог, написал, остальные допишет дома. И вместе с писателем Прилепиным эвакуируются его герои, включая даже героя №1 [главаря "ДНР" Александра] Захарченко. После чего граница закрывается, автономный Донбасс остается раной на теле Украины, и пусть они сами с ним страдают", - передал логику главы Кремля публицист.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, геополитика, оккупанты
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