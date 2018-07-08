Донбасские пункты пропуска: нагрузка растет

08.07.2018 08:15

Незначительное увеличение пассажиро-транспортного потока через контрольные пункты въезда-выезда, что на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил, отмечалось 7 июля.



Как сообщает donbass.ua со ссылкой на данные Госпогранслужбы Украины, через контрольные пункты в субботу последовало 36,6 тысячи человек и 5,4 тысячи транспортных средств.



Статистика по каждому КПВВ выглядит следующим образом:



"Майорск" - 7410 человек и 920 транспортных средств;



"Марьинка" - 8905 человек и 1780 транспортных средств;



"Новотроицкое" - 8290 человек и 1620 транспортных средств;



"Гнутово" - 3430 человек и 1070 транспортных средств;



"Станица Луганская" - 8540 человек.