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Архив - Донецкая область

Донбасские пункты пропуска: нагрузка растет

08.07.2018 08:15
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Донбасские пункты пропуска: нагрузка растет

Незначительное увеличение пассажиро-транспортного потока через контрольные пункты въезда-выезда, что на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил, отмечалось 7 июля.

Как сообщает donbass.ua со ссылкой на данные Госпогранслужбы Украины, через контрольные пункты в субботу последовало 36,6 тысячи человек и 5,4 тысячи транспортных средств.

Статистика по каждому КПВВ выглядит следующим образом:

"Майорск" - 7410 человек и 920 транспортных средств;

"Марьинка" - 8905 человек и 1780 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 8290 человек и 1620 транспортных средств;

"Гнутово" - 3430 человек и 1070 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 8540 человек.



Теги: Донбасс, нагрузка, пункты пропуска, КПВВ, линия соприкосновения
 
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