Донбасский фронт: итоги первого месяца лета

08.07.2018 20:40

В зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе в июне обстрелов стало меньше, а подконтрольных Украине территорий – больше.



Вот как описывает итоги первого месяца на Донбасском фронте marker.ua:



Июнь в зоне ООС: общая картина



Некоторые аналитики предполагали, что во время проведения в России ЧМ-2018 возможно обострение ситуации на Донбассе. Пропагандисты Кремля, действующие в квазиобразованиях "ДНР" и "ЛНР", созданных Россией на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, раздували тему возможного наступления Объединенных сил. Мол, воспользуются защитники Украины праздником футбола в стране-агрессоре и начнут массированную атаку на псевдореспублики.



Главное управление разведки Минобороны Украины сообщало, что согласно директиве Генштаба ВС РФ, на период проведения в России Чемпионата мира по футболу, с 14 июня по 15 июля, "части и подразделения 1 и 2 Армейских корпусов" российских оккупационных войск переведены на усиленный режим несения службы, а дежурные артиллерийские подразделения и средства ПВО находятся в повышенной степени боевой готовности.



Проукраинские эксперты считали, что сами оккупанты могут предпринять ряд провокаций, чтобы потом обвинить ВСУ в эскалации.



По факту, обстрелов в июне зафиксировано меньше, чем в мае. "Преимущественно огонь открывается противником из автоматического стрелкового оружия, ручных и станковых гранатомётов. Однако, также фиксируется применение оккупантами тяжёлых вооружений – в основном 120-мм миномётов и 122-мм ствольной артиллерии", – сообщала группа "Информационное Сопротивление".



Боевые действия средней интенсивности вели практически вдоль всей линии разграничения. Массированных наступательных действий никто не предпринимал. Хоть "подминать" под себя "серую зону" Объединенные силы продолжают.



Июнь в зоне ООС: обстрелы и потери



Согласно данным пресс-центра ООС и спикеров Минобороны, в июне было зафиксировано около 880 обстрелов (в мае – около 1340, в июне 2017 года – более 1460), 16 наших воинов погибли (месяцем ранее – 17, включая добровольцев и сотрудников СБУ; в июне 2017 года – более 20), 75 были ранены и травмированы (в мае 2018 года – 92, в июне 2017 года – 110).



Максимальное количество обстрелов произошло в 8 июня (38), минимальное – 17 июня (20). В июне 2017 года максимальное количество обстрелов было зафиксировано 6 числа (85). Напомним, что наибольшее число обстрелов за сутки в этом году зафиксировано 6 мая (80).



Без потерь (погибшие, раненые, травмированные) в рядах Объединенных сил в июне прошло всего два дня – 4 и 22 июня (в мае таких было четыре).



Оккупанты в первый месяц лета потеряли погибшими и ранеными на порядок больше, чем ОС Точных данных нет, т. к. противник скрывает истинные размеры потерь. Но количество могил вояк, сложивших головы в боях с украинскими воинами, растет как на неподконтрольной части Донбасса, так и в России.



Июнь в зоне ООС: три "черных" дня



Наиболее жаркими в июне в смысле потерь в рядах ОС стали 14-е (2 погибли, 6 ранены), 27-е (3 погибли, 3 ранены) и 28-е (4 погибли, 2 ранены).



Одно из самых жарких сражений развернулось 14 июня вечером в районе поселка Новотошковское Луганской области. После огневого налета с применением артиллерии и минометов, противник пытался овладеть опорными пунктами ВСУ, находящимися в окрестностях этого населенного пункта.



Благодаря вовремя оборудованным позициям боевого охранения, нападение противника не было внезапным. Разведчики вступили в бой и отбросили врага, который до 20:00 не оставлял попыток обойти наши укрепления, вел огонь из артиллерии и минометов. Для подавления врага и поддержки наших защитников, Объединенными силами был применен весь имеющийся арсенал, в том числе огневого поражения", – сообщал представитель пресс-центра ОС, старший лейтенант Николай Бондарчук.



По его словам, огнем расчета автоматического гранатомета, где наводчиком был солдат Игорь Петров, были уничтожены семь боевиков.



"Вследствие смелых и решительных действий Игоря Петрова, наступление противника было остановлено. К сожалению, полученные им ранения в ходе боя стали смертельными. За смелые и решительные действия солдат Петров представлен к награде, – отмечал Бондарчук. – До 23:00 противник не оставлял отдельных попыток овладеть нашими опорными пунктами. Пытался вести прицельный огонь из артиллерии и минометов по нашим позициям. В ходе боя в районе Новотошковское пятеро наших защитников были ранены. Все они своевременно эвакуированы, некоторые из них уже вернулись в строй".



Тем же вечером оккупанты пытались улучшить свое тактическое положение в районе поселка Спартак и разрушенного Донецкого аэропорта. Около 21:00 противник проверил на прочность защитников шахты Бутовка. Боевики российско-террористических войск применили две бронегруппы для попытки окружения защитников этого стратегически важного объекта. Во время той схватки один из защитников Украины погиб.



За те же сутки, по данным разведки, 12 оккупантов были уничтожены и 10 получили ранения.



27 июня, несмотря на переговоры о мире в Минске, жестокий "замес" был в районе Богдановки (Волновахский район Донецкой области), где враг применял ствольную артиллерию калибром 122-мм, 120-мм минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие, а также противотанковые управляемые ракеты. В результате этих массированных ударов смертельные ранения получили трое военнослужащих 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ.



По данным разведки, в тот же день 10 боевиков российских оккупационных войск было уничтожено, 7 – ранено.



Праздничный для Украины день 28 июня (День Конституции) стал в прошлом месяце одним из самых трагических на Донбассе.



В районе Светлодарской дуги в результате обстрелов один защитник Украины погиб и еще один был ранен. Ранение получили также защитник Луганского. В девятом часу вечера на позиции "Промзона" в Авдеевке украинский воин погиб от осколочных ранений, несовместимых с жизнью



У Южного, что на Горловском направлении, утром под прикрытием огня из минометов, станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, вплотную к населенному пункту подошла группа боевиков. Воины 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила приняли бой. Двое из них погибли (58-летнего командира взвода, который пытался спасти тяжело раненного бойца, убил вражеский снайпер; спасаемый 25-летний парень тоже не выжил). По предварительным данным разведки, оккупанты потеряли в районе Южного 13 человек (5 убитых и 8 раненых).



Июнь в зоне ООС: новые успехи



Первый месяц запомнился не только боями, но и удачными операциями, проводимыми защитниками Украины.



Так, в результате спецоперации под Пикузами (бывшее Коминтерново, оккупированное в конце 2014 года) подразделения ВСУ на Донбассе ликвидировали 2 кадровых российских военных. А на Светлодарской дуге неуловимая "третья сила", а также официальные воины из состава ОС периодически уничтожали позиции боевиков.



К Гладосово, Травневому (Майское), Новоалександровке, Катериновке, Южному и Петровскому, взятым в последнее время под контроль ВСУ в "серой зоне", прибавились новые территории.



По данным пресс-центра штаба ОС, в зоне боевых действий на Донбассе украинские военные в июне продвинулись на 2 км вперед около села Желобок Луганской области.



"Был спланирован, подготовлен и проведен комплекс мероприятий с созданием полосы обеспечения глубиной до двух километров на участке обороны одной из бригад первого эшелона. Для подразделений, обороняющихся на Луганском направлении, эта задача была не простой: враг постоянно осуществлял огневое воздействие и вел интенсивную разведку. Несмотря на это, задача по созданию полосы обеспечения была успешно выполнена", – говорится в сообщении.



В штабе отмечают, что операция по занятию новых территорий длилась около 2 недель в условиях абсолютной секретности. В ходе выполнения задания потерь среди наших военных нет.



А в конце июня координатор группы "Информационное Сопротивление", нардеп Дмитрий Тымчук сообщил о новом успехе ОС.



"По оперативным данным группы ИС, в конце июня ротой глубинной разведки одного из подразделений из состава резерва Объединенных сил была проведена удачная операция по освобождению и взятию под контроль очередной важной административной единицы – населенного пункта Золотое-4", – написал Тымчук, подчеркнув, что операция была проведена без нарушений Минских договоренностей.



Известный волонтер Роман Доник подтвердил, что в Луганской области очередной населенный пункт окончательно вернулся под контроль Украины.



"Почти три недели длилась активная фаза операции по возвращению населенного пункта Золотое-4 (бывшее Партизанское) под контроль ВСУ, – делится он. – Боевики неоднократно заявляли о том, что они то взяли под контроль мост, по которому проходит дорога на Первомайск, то сам поселок. И Золотое-4, и ранее освобожденная силами самообороны Катериновка, до недавнего времени считались "серой зоной". Около 300 местных жителей, из которых почти 40 детей школьного возраста, ежедневно вынуждены были испытывать на себе все прелести "серой зоны". Отсутствие медицинского и социального обеспечения, органов власти. Ежедневные досмотры и проверки на блокпостах. И, конечно, отсутствие какой либо уверенности в завтрашнем дне. Поселок находился непосредственно на линии соприкосновения".



По данным волонтера, "самооборона" из состава резерва командующего ООС, недавно, окончательно осталась в поселке и укрепила позиции. Доник также выложил фото и видео украинского флага, который теперь реет в Золотом-4.



Июнь в зоне ООС: удары по мирному населению



Жители населенных пунктов, оказавшихся у линии разграничения, продолжают страдать от обстрелов, в которых противники обвиняют друг друга.



3 июня, около 21:00, из пушек 152-го калибра пророссийские оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру населенного пункта Талаковка на юге Донецкой области. К счастью, пострадавших не было.



Вечером 6 июня после многочисленных обстрелов в районе Донецкой фильтровальной станции, которая снабжает водой около 400 тыс. человек по обе стороны линии разграничения (в том числе Донецк, Ясиноватую, Авдеевку), ДФС остановилась. Вновь запустили ее лишь 9 июня.



7 июня утром у временно оккупированного населенного пункта Голубовское Луганской области под минометный обстрел попала маршрутка. Семь человек были ранены. Оккупанты традиционно обвинили во всём ВСУ. Представители ООС, в свою очередь, уверяют: "Противник, пренебрегая нормами Международного гуманитарного права, совершил террористический акт во временно оккупированном населенном пункте Голубовское Луганской области. Контрбатарейными радарами и другими средствами объективного контроля зафиксировано, что обстрел гражданского микроавтобуса террористами осуществлен из 82-мм миномета с северной окраины населенного пункта Донецкий". Последний – под контролем боевиков.



Украинский волонтер Роман Доник уверен: рейсовый автобус рядом с селом Голубовским был обстрелян случайно. По его мнению, террористы целились в сам населенный пункт, но промазали.



Вечером 13 июня под удар попал поселок Водяное Донецкой область. Дом 71-летнего местного жителя был посечен осколками (крыша и стены), сам дедушка получил осколочное ранение спины.



14 июня вечером впервые за почти два года российско-террористические войска накрыли минометным обстрелом Новотошковское (посёлок городского типа, относится к Попаснянскому району Луганской области). Пострадали два многоквартирные дома по улице Куйбышева. Были повреждены 24 квартиры, из которых 9 – жилые, а также частный дом, где находится магазин, оборвана линия электропередач. Жертв среди мирных жителей, к счастью, не было. Но во время обстрела погиб военнослужащий, также ранены шестеро бойцов ВСУ.



Руководитель Гуманитарной миссии "Пролиска" Евгений Каплин сообщил, что дети, проживающие в населенном пункте, были эвакуированы в бомбоубежища.



По словам представителя Гражданской инициативы "Правое Дело" Дмитрия Снегирева, ранее аналитический отдел ГИ обнародовал информацию, что боевики так называемой "ЛНР" разместили тяжелую бронетехнику в жилых кварталах оккупированного пгт. Донецкий. Именно оттуда, по данным СЦКК, крыли Новотошковское.



"Таким образом, речь идет об изменении тактики военного противостояния на Востоке Украины. Основной акцент перенесен на обстрелы боевиками позиций ВСУ из жилых кварталов оккупированных городов и поселков", – считает Снегирев.



16 июня жительница населенного пункта Южное, что рядом с Торецком (бывший Дзержинск) была госпитализирована с осколочными ранениями грудной клетки и бедра – мина приземлилась рядом, когда она находилась во дворе своего частного дома.



26 июня под удар попало то самое Золотое 4, которое вскоре было окончательно взято под контроль ВСУ.



Руководитель военно-гражданской администрации города Золотое и села Катериновка Попаснянского района Луганской области, младший лейтенант 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Константин Ильченко так описывал это: "Золотое-4, вновь был обстрелян оккупационными войсками России. После 24 часов жители улицы Студенческая оказались в эпицентре ужасных событий. Слава Богу, среди жителей тяжело пострадавших нет, за исключением пожилой женщины, у который случился сердечный приступ. В результате обстрела загорелось придомовое сооружение, а потом и межевой забор. Одна из пуль вошла в дверь и там застряла. Мина разорвалась в огороде соседнего здания, к счастью в то время людей там не было. Пожарные и медики сработали оперативно, что позволило не дать огню перекинуться на другие дома, а женщину вовремя доставить в больницу".



27 июня под обстрел попал поселок Железное, что возле Торецка. Были ранены мужчина 1951 г.р. и женщина 1958 г.р. Представители украинской стороны СЦКК установили, что обстрел велся из минометов 82 мм калибра со стороны оккупированной Горловки.



На неподконтрольной территории в течение июня под обстрелы попадали окраины Донецка, Докучаевск, Горловка, Ясиноватая, поселок Саханка (в Новоазовском районе на юге Донецкой области), подконтрольная оккупантам часть Зайцево, н. п. Голубовка (быв. Кировск), Пикузы (бывшее Коминтерново), Желобок (получила 63-летняя местная жительница, а ее дом сгорел). В ОРДЛО также есть погибшие и раненые мирные жители.



Июнь в зоне ООС: призрачное перемирие



27 июня в Минске участники переговоров по разрешению конфликта на Донбассе – Трехсторонняя контактная группа (представители Украины, РФ и ОБСЕ) с участием посланников из "ЛДНР" договорились об очередном перемирии. Его назвали "хлебным" – в связи с началом жатвы. Оккупанты Донбасса и Объединенные силы пообещали всеобъемлющий, устойчивый и бессрочный режим прекращения огня, начиная с 1 июля.



"Исходя из того, что у нас уже было 14 договоренностей о перемирии, и ни одно из них не продержалось в полном объеме, я не вижу никаких оснований для того, чтобы и договоренность, которая достигнута в Минске в этот раз, будет соблюдаться", – заявил бывший губернатор Луганской области, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука. И оказался прав.



1 июля, в первый день перемирия, российские оккупационные войска, а также местные боевики 25 раз обстреляли позиции Объединенных сил. Это перемирие оказалось таким же призрачным, как и предыдущие.



Бывший офицер оперативного управления Генштаба ВСУ, полковник запаса Олег Жданов отметил, что и Киев, и Москва, и Вашингтон заинтересованы в продолжении боевых действий на Донбассе.



Говоря о запланированной на 16 июля в Хельсинки встрече президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина, военный эксперт отметил: "Войну на Донбассе вряд ли будут сильно обсуждать – она, по сути, выгодна всем сторонам. Пока у нас идет война, Трамп собирает деньги со стран НАТО на безопасность. По Киеву и Москве – всё понятно…"