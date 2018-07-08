- УБД и пенсии для боевиков21:10
- Посол Франции в Украине выступит в составе мариупольского оркестра20:25
- «На подвал»: в «ДНР» штурмовали дом местного «комбата».19:30
- Терминалы в Донецке опечатаны на неопределенный срок17:20
- «Сроки восстановления неизвестны»: в Vodafone прокомментировали отсутствие связи в ОРДЛО16:37
- Кондитерскую фабрику в Мариуполе «раздолбали артобстрелы», - президент «Roshen»15:58
- В Мариуполе масштабный пожар14:15
- Паспортная проблема переселенцев из Донбасса: как получить прописку?10:37
- Битва за пенсии для переселенцев: вранье Кабмина и горькая правда22:20
- Битва за Донбасс: геополитические перспективы22:00
Дончанка: Что за гадость рашисты выпускали из этих снарядов на людей и на территорию?
Жительница Донецка, патриотка Украины, которая пишет в соцсетях под псевдонимом Марина Григорьева, рассказала о странных последствиях обстрелов родного города, которые, по ее словам, проводили российские оккупанты.
Вот, что пишет Мария на своей странице в Фейсбуке (стиль и орфография автора сохранены):
"Оккупированный Донецьк. Когда во время обстрелов 2014 года летало через нас или рядом, то воздух имел специфический запах.
И запах пороха, и запах каких-то неприятных примесей.
Если летело чётко над нами или заносило на нас ветром этот запах, то часто и трава, и кусты, и листья на деревьях, и вся земля была покрыта мелкой металлической стружкой.
А какой химический состав был у всего этого, трудно себе даже предположить.
После очередных обстрелов, оголились ветки на деревьях. Как будто их выжгло. Так же у всех соседей.
Вот стоит себе дерево, а пара больших веток у взрослого дерева, становятся голыми, как будто больные. Листья посохли, но плоды остались.
Время идёт. Наблюдаем. На этих ветках замедлился процесс созревания плодов.
Если все абрикосы с дерева в 2014-м мы доели в августе, то на этих пострадавших ветках развитие, как замерло и только в конце сентября абрикоски стали медленно дозревать.
Но есть их было страшно.
Осенью думали спилить те ветки, но решили всё же посмотреть, что будет дальше.
Весной они вдруг ожили. Сухие ветки покрылись зеленью.
И вот четвертое лето после обстрелов 2014-го.
На тех пострадавших ветках есть листочки и есть плоды. Но они меньшего размера, чем на всём остальном дереве.
Везде абрикоса крупная. Сорт такой хороший. А на этих ветках гораздо меньше. Прямо видно, как они отличаются в размерах.
Что за гадость рашисты выпускали из этих снарядов на людей и на территорию?
Пока снаряд летит, чтобы где-то взорваться и убить. Он ещё что-то из себя испускает.
Явно это не полезно для здоровья.
Есть такая поговорка "ты пороха не нюхал".
А мы нюхали.
И порох нюхали и ещё какую-то гадость…"
Напомним, что 7 июля основатель международного разведывательного сообщества InformNapalm Роман Бурко сообщил о возможном начале экологической катастрофы на Донбассе.
Теги: Донецк, Донбасс, экология, снаряды, обстрелы
- Промышленники и экологи решали, как спасать природу
- Власти Донбасса обеспокоены: из-за запрета на отстрел растет численность бездомных собак
- Черный «гриб» поднялся над Донецком
- В 2013 году экологи могут остановить все крупные предприятия Донбасса
- В одном из районов Донецка будут онлайн контролировать параметры окружающей среды
- Автомобили стали главным источником загрязнения воздуха в Донецке
- УБД и пенсии для боевиков21:10
- Посол Франции в Украине выступит в составе мариупольского оркестра20:25
- «На подвал»: в «ДНР» штурмовали дом местного «комбата».19:30
- Терминалы в Донецке опечатаны на неопределенный срок17:20
- «Сроки восстановления неизвестны»: в Vodafone прокомментировали отсутствие связи в ОРДЛО16:37
- Кондитерскую фабрику в Мариуполе «раздолбали артобстрелы», - президент «Roshen»15:58
- В Мариуполе масштабный пожар14:15
- На оккупированной Луганщине пропала мобильная связь Vodafone12:20
- Паспортная проблема переселенцев из Донбасса: как получить прописку?10:37
- Битва за пенсии для переселенцев: вранье Кабмина и горькая правда22:20
- Медики объяснили, почему опасно есть горячий рис22:42
- Конец кровавой войны: в Африке подписано мирное соглашение22:05
- В Еврокомиссии рассказали, когда Украина получит миллиард от ЕС21:30
- УБД и пенсии для боевиков21:10
- В Украине заявили о повышении пенсий некоторым группам граждан20:45
- Посол Франции в Украине выступит в составе мариупольского оркестра20:25
- Украинцам запретили использовать популярные леденцы от горла20:12
- «Это неоправданно»: Супрун раскритиковала ношение бахил в больницах Украины19:50
- «На подвал»: в «ДНР» штурмовали дом местного «комбата».19:30
- Пластикові трубочки для напоїв негативно впливають на здоров'я19:10
- Медики объяснили, почему опасно есть горячий рис22:42
- Украинцам запретили использовать популярные леденцы от горла20:12
- Пластикові трубочки для напоїв негативно впливають на здоров'я19:10
- Врачи нашли способ "победить" сахарный диабет18:17
- Эти советы помогут не перегреться в жару15:40
- Стало известно, чем опасно черное мороженное12:55
- Еда перед телевизором вызывает ожирение, - ученые11:30
- Как правильно выбрать арбуз09:58
- Носить галстуки вредно для здоровья08:00
- Донбасский фронт: итоги первого месяца лета20:40
- Началось? Страшные новости с Донбасса
- В Горловке оккупанты к чему-то готовятся
- В Донбасс SOS прокомментировали отличную новость для переселенцев
- Мобилизация в оккупации: чего ожидать Донбассу
- Битва за пенсии для переселенцев: вранье Кабмина и горькая правда
- Волкер сказал, чего ждать Донбассу от встречи Трампа и Путина
- Пенсионный вопрос: Минсоцполитики перестало утверждать, что "бабушки финансируют терроризм", но нашли новую страшилку
- Циничный грабеж: как обирают людей во время перевозок у донбасских КПВВ
- Тотальный грабеж Донецка продолжается
- Единственный курорт "ДНР" Седово: доступ открыт, но не для всех