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Архив - Донецкая область

Единственный курорт "ДНР" Седово: доступ открыт, но не для всех

08.07.2018 14:30
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Единственный курорт "ДНР" Седово: доступ открыт, но не для всех

Власти поселка Седово, распложенного на юге неподконтрольной части Донетчины и являющегося, по сути, единственным курортом т.н. "ДНР", заявили об открытии доступа ко всем пляжам курорта.

Т.н. "глава поселковой администрации" Петр Святовец заявил, что выполнил поручение главаря "ДНР" Александра Захарченко. "Все преграды к морю, которые раньше были установлены, полностью убраны. Теперь все отдыхающие могут пройти, куда им заблагорассудится", - уверяет Святовец.

Он также уверяет, что на пляжах работает охрана (надо полагать, боевики), которая "следит за порядком".

Что касается ценовой политики, то стоимость комнат и домиков зависит от условий, в среднем от 150 рублей в сутки и выше, сообщил Святовец.

Напомним, что попасть в Седово могут далеко не все. К примеру, представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине боевики туда упорно не пускают.

Как сообщают соцсети, это может быть связано с тем, что отдельные части поселка оккупанты используют как базу для хранения запрещенного вооружения.



Теги: Донбасс, Седово, курорт, пляж, ДНР
 
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