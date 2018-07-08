Ядовитые газы Донбасса: стоит ли верить страшилкам

08.07.2018 17:50

Журналист-переселенец, политолог Никита Синицын, вынужденно покинувший захваченную боевиками Горловку, но продолжающий отслеживать события на неподконтрольной правительству части Донетчины благодаря своим связям, опровергает сообщение координатора группы "Информационное сопротивление", от "Народного фронта" Дмитрия Тымчука об экологических кошмарах в Горловке.



В материале на сайте 112.ua Никита напоминает, что Тымчук в обзоре ситуации на оккупированной части Донбасса сообщил: "Состояние экологической ситуации в н. п. Горловка Донецкой области определяется как угрожающее, характеризующееся увеличением количества смертей среди местных жителей от токсического отравления метаном и загрязнения источников питьевой воды. Указанная ситуация возникла в связи с закрытием шахт и остановкой добычи угля в районе данного н. п., в результате чего наблюдается процесс подъема шахтных вод и затопление нижних шахтных горизонтов. Вода из нижних горизонтов, поднимаясь, выталкивает на поверхность метан и другие ядовитые газы".



Синицын подчеркивает, что это – несуразица.



"В век интернета легко проверить свойства газа метана и обнаружить, что он фактически нетоксичен, то есть не ядовит и не представляет непосредственной опасности для дыхательной системы человека, - отмечает он. - Собственно, будь это иначе, люди бы массово умирали в результате лесных пожаров, выращивания некоторых сельхозкультур, например, риса, выделения нечистот крупным рогатым скотом, гниения органических веществ на полигонах бытовых отходов – и от прочих источников выделения метана в атмосферу. Разумеется, когда в атмосфере метана будет больше, чем кислорода, человек задохнется, но это говорит, скорее, о нехватке кислорода, а не об ядовитости метана".



Никита пишет, что согласно ГОСТам, метан относится к 4-у классу опасности, самому легкому, что вызывает споры о том, можно ли вообще его отнести именно к ядовитым веществам, которыми можно отравиться, как это утверждает нардеп, но опасность от газа действительно есть.



"Людям, живущим в шахтных поселках, работающим в шахтах, не нужно заходить в интернет, чтобы узнать об опасности, которую представляет для них газ метан, - продолжает журналист. - К по-настоящему опасным физическим свойствам метана относится его взрывоопасность, которая достигается при концентрации в атмосфере от 4 до 16% - при более высокой насыщенности метан загорится, но не взорвется. Наиболее опасной концентрацией метана считается 9,5% - именно при такой цифре наиболее вероятен взрыв - страшный сон, а иногда и явь всех, кто спускается под землю за углем".



Синицын поясняет, что механизм опасности метана для человека выглядит следующим образом: при разработке подземных месторождений угля или газа из земли освобождается газ метан, который будучи почти вдвое легче воздуха по всем физическим законам идет наверх. "И тут решающее значение имеет вентиляция: при хорошей вентиляции в шахте метан постоянно уходит наверх по подземным туннелям и выходит на поверхность, где быстро испаряется благодаря своей легкости, - продолжает он. - Проблемы начинаются, когда вентиляция в шахте работает плохо вследствие старости, изношенности, некачественной работы, преступной халатности или по другим причинам. В таком случае метан "застаивается", и при малейшей искре происходит взрыв. Опытные шахтеры даже способны определить момент, когда взорвется газ из-за движения воздуха. В результате взрыва метана происходит, во-первых, выжигание кислорода, во-вторых, обвал горных разработок, перекрывающих доступ кислороду. То есть выжившие после взрыва горняки оказываются отрезанными от доступа свежего кислорода и умирают от его нехватки в результате удушья, а не вследствие мифической "ядовитости" метана".



Метан может быть опасен за пределами шахт и угрожать жителям шахтных поселков, но и здесь речь идет не о его ядовитости, а все о той же взрывоопасности в результате достижения опасной концентрации, подчеркивает политолог.



"Выходя из-под земли, метан может оказаться на открытой поверхности и тут же улетучиться вверх, так как вдвое легче воздуха, что, с одной стороны, снимает угрозу для жителей поселка, а с другой - усиливает "парниковый эффект" атмосферы, для чего, собственно, на территории и возле таких поселков проделывают специальные шурфы для выхода метана на поверхность и его безопасного дальнейшего рассеивания, - делится Синицын. - Опасность для жителей метан представляет, если выйдет на поверхность не на открытом месте, а в подвале жилого дома или сарая: если подвал сильно закупорен и нет выхода газу, он может накапливаться до взрывоопасной концентрации и при малейшей искре дать взрыв. Иначе говоря, повторится история с подземным взрывом газа в шахте, но снова-таки речь не будет идти о "ядовитости" метана, а о его взрывоопасности. Но чтобы избежать опасности, достаточно просто как следует проветривать подвалы".



По словам Синицына, для любого специалиста или просто жителя шахтерских районов Донбасса вся нелепица утверждения Тымчука "о массовых отравлениях горловчан метаном" - очевидна. "Прежде чем верить кому-то или спешить отдать свой голос, нужно просто провести информационную гигиену и проверить то, что тебе говорят. Это не так уж сложно, если действительно этого хотеть", - призывает журналист.



Напомним, что основатель международного разведывательного сообщества InformNapalm Роман Бурко сообщил о возможном начале экологической катастрофы на Донбассе. По его словам, представители незаконных вооруженных формирований "ДНР" скрывают информацию о радиоактивном заражении людей и территории, временно неподконтрольной украинскому правительству.

В свою очередь, представители Госпогранслужбы Украины прокомментировали информацию о том, что людям на КПВВ становится плохо из-за к радиоактивного и химического заражения, которому они подверглись на неподконтрольной части Донбасса.

