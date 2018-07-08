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Эксперт: Донбасс для Путина – поле для игры
Дипломат, руководитель фонда "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко считает, что Запад пока не нашел аргументов для того, чтобы заставить Кремль пойти на уступки касательно Донбасса и Сирии. По мнению эксперта, они остаются для Путина плацдармами, где ему выгодно "играть".
"Как Путина принудить к миру с Украиной? Примирить можно желающих, а в Кремле пока подобных желаний нет. Пока Россия последовательно идет по пути эскалации в Украине и продолжения своей политики, - отмечает Яремченко в комментарии "Апострофу". - Вообще неизвестно, чем сегодня можно стимулировать Россию вернуть Крым, уйти с Донбасса. Для нее стимулом является установление определенного режима международной безопасности или международных отношений, которые будут гарантировать ей общий контроль над Украиной. Поэтому здесь пока то, что хочет Россия, прямо противоположно тому, что хочет Украина, и это вредно не только для украинской государственности, но и для существующей архитектуры безопасности и правил игры. Поэтому пока какая-то из сторон не изменит свою стратегическую цель (Украина – быть независимой, а Россия – достичь какого-то мирового соглашения о зоне воздействия), здесь вряд ли можно говорить о перспективах урегулирования".
По мнению Яремченко, Донбасс, как и Сирия, является одним из плацдармов, где Путину выгодно играть.
"У него есть различные деликатные инструменты для того, чтобы обострять ситуацию, менять баланс и тому подобное. То есть это как раз поле для игры, которое ему нравится", - подчеркивает руководитель фонда "Майдан иностранных дел".
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Путин, война, оккупация
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- Эксперт: Донбасс для Путина – поле для игры19:10
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- Расстрел перемирия: почему на Донбассе нет тишины18:30
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