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На Донецком направлении зафиксировано 10 обстрелов, на Луганском - 3
Российско-оккупационные войска в течение минувших суток, 7 июля, прибегали к провокационным обстрелам подразделений Объединенных сил на линии соприкосновения. Но количество этих обстрелов, по сравнению с 6 июля, было заметно меньше. Об этом сообщил полковник Александр Мотузяник из пресс-центра Министерства обороны Украины, представляя расширенную сводку с Донбасского фронта.
В общем за прошедшие сутки подразделениями Объединенных сил зафиксировано 13 вражеских обстрелов (сутками ранее – 30). Украинские воины 4 раза открывали огонь в ответ. Ни один из представителей ОС не погиб и не был ранен.
На Луганском направлении за прошедшие сутки зафиксировано всего 3 обстрела со стороны оккупантов, 2 из которых были прицельными .
В частности, из стрелкового оружия противник с началом суток обстрелял позиции ОС в районе населенного пункта Старый Айдар. Утром огонь велся по защитникам н.п. Новолуганское.
В районе Крымского зафиксирован непродолжительное вражеский огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберного оружия.
На Донецком направлении противник проявлял большую активность, за прошедшие сутки здесь зафиксировано 10 прицельных обстрелов со стороны российско-оккупационных войск.
Так, опорные пункты Объединенных сил вблизи Широкино были подвергнуты обстрелам трижды. С начала суток и около полудня боевики обстреляли украинских воинов из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. А уже вечером там же оккупанты пытались спровоцировать представителей ОС на ответный огонь, стреляя из гранатометов различных типов и стрелкового оружия .
Огонь из гранатометов противник вел также вблизи населенных пунктов Пески, Новотроицкое, Водяное, Пищевик и Красногоровка. В большинстве из этих случаев при обстрелах наемники использовали крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Напомним, что сегодняшнее утро, 8 июля, на линии соприкосновения зафиксировано 5 прицельных обстрелов со стороны российско-оккупационных войск.
Напомним, что ранее была опубликована новая карта обстрелов из зоны ООС.
Теги: Донбасс, обстрелы, фронт, оккупанты, ООС
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