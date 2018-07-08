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Новинки российской пропаганды: "украинские зомби" и "сафари" на мирных жителей Донбасса

08.07.2018 18:50
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Новинки российской пропаганды: "украинские зомби" и "сафари" на мирных жителей Донбасса

Основатель "Общественного телевидения Донбасса", журналист "Радио Свобода", глава правления Общественной организации "Донецкий институт информации", член Кальмиусской группы (объединения украинских аналитиков, цель которого восстановление государственного суверенитета на временно оккупированных территориях) Алексей Мацука представил новинки дезинформации от российских оккупантов, выловленные в Сети.

Вот этот набор фейков:

😂"Богатые люди из западных стран могут купить право убивать мирных жителей на Донбассе, это "сафари" обеспечивается украинской армией" ("Мининформ ДНР"),

🤗"Украинские зомби", сражающиеся с выстрелом в голову, реальны. Из могил вылезли настоящие живые мертвецы – нацистские зомби" (телеканал "Звезда"),

😛"Французские таможенники в аэропорту Орли перехватили партию донорских органов, незаконно вывезенную из Украины. Контейнер содержал "более 200 носовых перегородок и сфинктеров ануса. Отправитель — Днепропетровский клинический военный госпиталь",

😜"Военкомат (Украины) устроил облаву на призывников в монастыре. Монастырь был окружен и обыскан, военные пытались найти молодых людей, уклоняющихся от службы в армии".

😝"В армии Украины началась эпидемия чумы
Возможной причиной такого заболевания является некачественное питание подконтрольных Киеву силовиков" (РЕН ТВ)

"А вообще, конечно, удивительно как это все координируется и придумывается. Сфинктеры в сумках! Хотя, теперь это воспринимается как анекдоты. Когда то была газета "Спид инфо" и "Интересная газета". Так вот, похоже, копирайтеры поменяли место работы", - резюмирует Мацука.



Теги: Россия, Донбасс, СМИ, пропаганда, ДНР
 
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