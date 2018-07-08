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Архив - Донецкая область

Оккупанты Донбасса "поймали ответку"

08.07.2018 14:10
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Оккупанты Донбасса "поймали ответку"

Врач-переселенец из Енакиево, блогер Александр Чернов, прозванный оккупантами "Доктор Смерть" (за то, что якобы залечил некоторых захватчиков до смерти), уверяет, что боевиков серьезно потрепали на юге Донетчины.

Чернов сообщил, что, по предварительным данным, боевики вчера потеряли как минимум 3 человек убитыми, еще четверо получили тяжелые ранения. При этом в субботу около 20:00 вечера врачей в Донецке уведомили, что раненых боевиков, возможно, отправят в этот город.

"#ДНР #Донецк 20:00 "санавиацию" уведомили что в #Саханка #Новоазовский район "поймали ответку, будьте готовы, могут к ночи отправить". Вроде, мин. 3 трупа и 4 нелегкораненых орка. На 21:30 пока "не отправляют"", - написал вчера вечером Чернов на своей странице в Твиттере.


Отметим, что Мариупольское направление в последнее время является одним из самых напряженных на Донбасском фронте.



Теги: Донбасс, ответ, ранения, боевики, оккупанты
 
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