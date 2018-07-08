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Опасная близость: СММ ОБСЕ сообщила тревожные новости с Донбасса
По данным Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, стороны конфликта размещают на Донбассе вооружение и свои объекты возле жилых населенных пунктов, а то и непосредственно в них.
Согласно последнему отчету СММ ОБСЕ (опубликован вечером 7 июля), наблюдатели отметили, что объект Вооруженных сил Украины в Троицком расположен в 350 метрах от здания действующей школы.
В подконтрольном правительству районе БПЛА СММ дальнего радиуса действия обнаружил 1 неподвижную самоходную гаубицу (2С3 "Акация", 152 мм) на территории объекта в н. п. Очеретино (31 км к северо-западу от Донецка), размещенную там в нарушение линий отвода.
Также в подконтрольных правительству районах БПЛА СММ дальнего радиуса действия обнаружил 1 бронетранспортер (БТР-70) возле н. п. Невельское (18 км к северо-западу от Донецка), 1 боевую машину пехоты (БМП-2) недалеко от н. п. Новомихайловка (28 км к юго-западу от Донецка), а также 3 МТ-ЛБ поблизости н. п. Яснобродовка (25 км к северо-западу от Донецка).
Команда Миссии видела 1 БМП-2 на приусадебном участке жилого дома в н. п. Гранитное (60 км к югу от Донецка), 1 бронетранспортер (типа БТР) возле н. п. Артема (26 км к северу от Луганска) и 1 бронетранспортер (типа МТ-ЛБ) неподалеку от н. п. Троицкое (69 км к западу от Луганска).
В неподконтрольных правительству районах БПЛА СММ дальнего радиуса действия обнаружил 1 БМП-2 и 3 бронетранспортера (два БТР-80 и один МТ-ЛБ) возле н. п. Безыменное (30 км к востоку от Мариуполя), 2 боевые бронированные машины (типа БМП) недалеко от н. п. Белая Каменка (51 км к югу от Донецка) и 1 бронетранспортер (типа БТР) возле н. п. Стылая (34 км к югу от Донецка).
Кроме того, в неподконтрольных правительству районах БПЛА СММ дальнего радиуса действия вновь зафиксировал 2 неподвижных танка (Т-64) в жилом районе н. п. Верхнешироковское (быв. Октябрь, 85 км к югу от Донецка), причем один из них находился в 1 метре от ближайшего гражданского дома.
А еще БПЛА СММ среднего радиуса действия обнаружил 1 танк (Т-72) в жилом районе, расположенном в юго-восточной части н. п. Пикузы (быв. Коминтерново, 23 км к северо-востоку от Мариуполя); в этом населенном пункте СММ недавно зафиксировала свежие места огневого поражения.
Теги: Донбасс, беспилотник, вооружение, бронетехника, СММ ОБСЕ
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