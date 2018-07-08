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Тотальный грабеж Донецка продолжается
На северо-западных окраинах оккупированного Донецка боевики грабят дачи и покинутые жилые дома.
Издание donpress.com сообщает, что в соцсетях дончане отмечают: больше всего страдают дома, максимально приближенные к линии фронта.
В комментариях люди пишут:
"Съездил на дачу в район Ясиноватского блокпоста… Дачи вскрыты, выломаны двери, окна, вырезается кабель…"
"В городе такая же хрень еще с 14 года, несмотря на обещания „маршала“ (Захарченко) о патрулях в обстреливаемых районах. Тещин дом на Стратонавтов (улица в Донецке перед ДАП) разворовали основательно!"
Ранее блогер Денис Казанский сообщил, что оккупанты начали вскрывать депозитарные хранилища украинских банков, которые стояли закрытыми с 2014 года.
В комментариях под этой новостью дончане-переселенцы отмечали:
"Ммы были очень богатым городом. Там все ещё есть что грабить…"
"… Мне очень страшно это писать, но когда разграбят все, останется последнее - частное жилье. И я даже не про брошенные квартиры, те сразу разнесут, если ещё не. Я про жилье, где вполне себе живут люди. С сервизами и личным золотом. Это тоже под угрозой, как бы абсурдно ни звучало".
Теги: Донецк, Донбасс, ДНР, грабеж, оккупанты
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