"Зачистка" и сделка: признаки того, что Кремль "сдает" Донбасс

08.07.2018 17:30

Власти РФ, похоже, окончательно определились, что уйдут со временно оккупированного Донбасса. Но уходить будут, стараясь "сохранить лицо". Признаки того, как Кремль "сдает" Донбасс, описал сайт marker.ua.



Кремль "сдает" Донбасс: большая "зачистка"



Тех, кто разжигал и поддерживал пожар войны на Донбассе, кремлевские кукловоды медленно, но верно отправляют на тот свет. Кремлю не нужны те, кто в Гаагском трибунале может наболтать лишнего.



Практически все одиозные донбасские "полевые командиры" были уничтожены на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей в период с 2015 по 2017 год. Их подрывали в машинах и лифтах, расстреливали из автоматов, гранатометов и огнеметов. К этому причастны как украинские военные, так и сами оккупанты, которые делили власть. Приложили руку и "батальоны смерти", присланные кураторами из Кремля.



Среди наиболее ярких террористов, отправленных на тот свет: командир группировки "Призрак" Алексей Мозговой, главарь батальона "Спарта", гражданин РФ Арсен Павлов, известный под позывным "Моторола", главарь группировки "Сомали" Михаил Толстых, он же "Гиви".



Убивают строителей "Новороссии" и на российской территории. Так, лидера группировки "Оплот", известного харьковского сепаратиста Евгения Жилина расстреляли 19 сентября 2016 года в подмосковном поселке Горки-2 в ресторане "Ветерок". Есть версия, что за этим стоят главарь "ДНР" Александр Захарченко и "министр доходов и сборов" оккупированной части Донецкой области Александр Тимофеев ("Ташкент"), которые "отжимали" бизнес Жилина. Но вряд ли донецкие марионетки решились бы на такое без позволения кремлевских кураторов.



В последнее время исчез из информационного пространства Александр Ходаковский – бывший командир спецподразделения СБУ "Альфа", экс-глава "Совбеза ДНР", вожак батальона "Восток", переформатированного в объединение "Патриотические силы Донбасса". Он позволял себя много выпадов в сторону Захарченко и много откровений о роли России в происходящем на Донбассе. Ратовал за воссоединение "республик" с РФ. Кстати, за это же слетел со своего поста осенью 2017 года главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий. Он тоже зачастую рассуждал о важности воссоединения с Россией. И упорно не слушал установки Кремля, что "ихтамнет".



А недавно под раздачу попал российский политтехнолог, экс-председатель "Совета министров ДНР" (с 16 мая по 7 августа 2014 года) Александр Бородай, который сейчас возглавляет в России "Союз добровольцев Донбасса" (СДД). В своих недавних интервью Бородай признал, что "русская весна" была привнесена на Донбассе из России. Среди прочего рассказал, что лично инструктировал российских наемников, включая диверсанта Игоря Гиркина (Стрелкова). Российский бизнес, по словам Бородая, активно принимал участие в дестабилизации ситуации на востоке Украины. Кроме того, глава СДД, вразрез с кремлевской "линией партии" о неучастии РФ в происходящем, заявил, что в среднем с Донбасса за неделю вывозят 1-2 "двухсотых" (погибших) в Россию.



Вскоре после этих откровений стало известно, что в СДД прошли обыски. Якобы вывезли всю оргтехнику и архив. А на сайте этой организации, поставляющей "пушечное мясо" для гибридной войны, появилось следующее сообщение: "В связи с получением новых задач, Союз добровольцев Донбасса проводит реорганизацию и кадровые перестановки. Параллельно мы осуществляем переезд в новый, более просторный штаб. В связи с вышеизложенным, до сентября будем работать в удаленном формате, в режиме лайт".



Политолог Кирилл Сазонов так прокомментировал эту новость: "Зачищают следы. Сайты, списки участников "помощи русскоязычным против киевской хунты", наемники, спонсоры – всё стереть. Ну и до свидетелей и участников очередь скоро тоже дойдет. Ау, Бородай и компания, вы читаете? Сатане передавайте привет. Есть ощущение, что скоро увидитесь лично".



Среди тех, кто точно будет "зачищен" – бывший "министр обороны" самопровозглашенной "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), который весной 2014 года с российскими и донбасскими наемниками захватил Славянск, а летом того же года прорвался (не без помощи официального Киева, который это позволил) в Донецк. Как и Бородай, он был отозван в РФ вскоре после заключения "Минских соглашений".



Сейчас Гиркин возглавляет штаб т. н. движения "Новороссия", всячески помогая оккупантам Донбасса. Жестко критикует российскую власть за то, что та продолжает играть в гибридную войну. По мнению Стрелкова, давно пора признать, что это самая настоящая война. И вторгнуться в Украину всеми силами. Он неоднократно обвинял Путина в "сливе" Донбасса. Фактически оглашая то, что Кремль и делает. Но в чём признаваться не собирается.



Кремль "сдает" Донбасс: впихивание в Украину



Параллельно с зачисткой одиозных фигур, которые либо много знают, либо не понимают стратегии Кремля, всё еще веря, что РФ может признать частью себя донбасские псевдореспублики, идет процесс впихивания неподконтрольной части Донбасса назад в Украину. Впихивание на российских условиях – если получится. И хоть бы на каких – если все переговоры с Западом пойдут прахом.



Российская трактовка "Минских соглашений", согласно которой Киев сначала должен принять закон об "особом статусе" Донбасса, объявить амнистию сепаратистов и дать провести на оккупированных территориях выборы без установления контроля над границей и фактически без привнесения реальной украинской власти на неподконтрольные территории, – вовсе не постулат. Кремль готов быть более гибким. Но для этого нужно сначала поторговаться с Вашингтоном и внедрить идею важности "украинскости" ОРДЛО как в умы нынешних жителей "ЛДНР", так и в умы россиян.



С этой целью РФ значительно уменьшила поток средств на оккупированный Донбасс. Да так, что марионеточные власти псевдореспублик заметались в поисках источников доходов, закручивая и без того донельзя закрученные гайки, осуществляя очередной передел и придумывая "нестандартные ходы".



С этой целью пропагандистам дана команда выставлять "руководство" псевдореспублик во всё более неприглядном свете. И те стараются, подсовывая Захарченко и Пасечнику такие идеи и тексты, что их скоро вынесут на вилах свои же.



С этой целью создали и т. н. "Украинский народный трибунал" (УНТ), на котором "судили" украинское руководство по украинским законам.



"Последние два года Кремль говорит, что Донбасс – это Украина, – отмечает аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич. – Единственный из главарей террористов, кто пытался противодействовать этому тезису, был Плотницкий, который по своему недоумию всё еще думал, что ведет Луганскую область в состав РФ. Но закончилось всё тем, что Плотницкого нашли в российском СИЗО". По другим данным – опальный экс-вожак "ЛНР" находится на одной из дач ФСБ в Подмосковье, а то и вовсе уже зарыт глубоко и надежно.



Писатель, блогер, юрист Олена Степова называет "УНТ" новой стратегией России, суть которой – доказать и показать миру "гражданскую войну" в Украине. "А жители Донбасса на 90% уже имеющие 2 паспорта (ОРДЛовский и украинский) теперь им в этом будут помогать на "трибуналах", – отмечает она. – "Украинский народный трибунал" – только вдумайтесь. И где? В ОРДЛО, где по утверждениям российской пропаганды, живут не украинцы, а "потомственные русские казаки", "русские люди", "наварасы", "народы Донбасса". Где по утверждению киселевых-соловьевых "Украины никогда не было, только казачество"… И вдруг трибунал, да еще "украинский", да еще и "народный"… Русские пропагандисты стирают провалившуюся идею "наварасии" из памяти "народа Донбасса". Теперь ОРДЛО – это Украина, где живут граждане Украины… Позиции "республика", "граждане республики", "республиканское законодательство", "конституция республики" аннулируются. Донбасс – это Украина. Ну, мы в этом не сомневались, а вот отъявленные "наварасы" и "народы бамбаса" – как им теперь? Но, за них не переживайте, эти переобуются из лаптей в лабутены быстро, так как велят российские кураторы".



По мнению Степовой, основная цель РФ сейчас – получить в результате выборов в Украине пророссийский поликтикум.



Заместитель главного редактора журнала "Русский репортер" Марина Ахмедова, которая не раз бывала на оккупированных территориях, пишет в своем Telegram-канале: "Российская телевизионная пропаганда несколько лет твердила им – "Мы своих не бросаем!". Приехавшие сразу задаются вопросом – "А почему бросили? Почему позволили территории деградировать настолько во всех смыслах, но прежде всего экономическом? Почему не защитили от войны?". Ответ прост. Кремль ждет президентских выборов в Украине в 2019 году. И вот тогда-то, после них начнется реинтеграция Донбасса в Украину. Несмотря на то, что Донбасс этого не желает. Но опустим это уточнение – когда Кремль учитывал мнение простых людей?".



При этом Ахмедова отмечает, что Кремль сам отбирает "все козыри и аргументы" у пророссийских кандидатов в украинском политикуме: "Чем хуже жизнь в республиках, тем меньше шансов у пророссийских кандидатов победить на выборах. Неважно, что рассказывает телевидение о прекрасной жизни в "ДНР" и "ЛНР". Люди в Украине и в "республиках" переплетены и связаны родственными и дружескими связями. Они общаются в соцсетях, в мессенджерах. Друг другу они верят больше, чем лживому ТВ".



Журналист-переселенец из временно оккупированного Донецка, известный блогер Денис Казанский уверен, что Россия не будет присоединять территории Донбасса. "На самом деле, Кремль хочет "впарить" эту территорию назад Украине, только уже в новом качестве. Это будет фактически российская территория, которой будут управлять РФ, российские кураторы, российские марионетки, – поясняет он. – Но при этом будет делаться вид, что это украинская территория. То есть, это пакет акций в украинском парламенте, в украинском правительстве. В таком формате Россия сможет управлять марионетками на Донбассе и блокировать важные для Украины шаги. Например, Украина хочет в НАТО – нет, потому что Донецк и Луганск говорят, что они не пойдут в НАТО. Украина хочет в Евросоюз – нет, Украина хочет свою собственную поместную церковь – нет. И так далее. План Кремля — это ошейник или поводок для Украины. По-настоящему вернуть Донбасс можно лишь одним из двух способов — проиграть либо выиграть войну".



Кремль "сдает" Донбасс: реинтеграция в рамках сделки



16 июля в столице Финляндии – Хельсинки состоится встреча президента РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. Глава Белого дома не обращает внимание на гул недовольства, у него есть свои интересы.



Президент США уверен, что его встреча с президентом РФ закончится на положительной ноте. Об этом он сказал, отвечая на вопрос журналиста относительно его ожиданий от грядущего свидания с Путиным. "Мир должен начать жить дружно", – заявил глава Белого дома, говоря о темах общения с российским лидером.



Президент в Центре инновационного консалтинга "КДА", политолог Дмитрий Корнейчук, который давно заявлял о "Большой сделке" между США и РФ уверен, что теперь она "выходит из сумрака".



"Москва год кулуарно помогала Трампу. Но теперь Путин хочет получить свою порцию славы. Как Трамп за соглашение с Ким Чен Ыном. По сути, Трамп должен выступить адвокатом Путина перед всем миром. Мол, он же на самом деле славный парень. Как и Ким. И с ним можно договариваться, – отмечает Корнейчук. – По результатам встречи должны быть намечены сроки по выполнению обязательств сторон по "Большой сделке". Так, Трамп хочет от Путина конкретных сроков, когда КНДР начнет сворачивать ядерную программу. Хочет конкретики, как Путин будет продавливать новое ядерное соглашение с Ираном. В свою очередь, Путину надо конкретные сроки ввода миротворцев на Донбасс и выполнения Украиной "Минских соглашений". Путину необходима гарантия, что Трамп не станет вмешиваться в президентские выборы в Украине. Кроме того, Путину необходимо понимать, когда США отдадут указание сирийской оппозиции строить с Асадом федерацию в Сирии".



Таким образом, по мнению политолога, в Хельсинки Трамп и Путин будут делить мир. И Украина – только разменная монета в этой игре.



"Москва заставляет Трампа показать всему Западу, что Путин – не агрессор. И его просто неправильно поняли. То есть – Запад должен "сглотнуть" Крым и Донбасс, вернув Россию в клуб признанных глобальных мировых игроков. Сняв все санкции и ограничения, – поясняет Корнейчук. – Интересы Украины, ясное дело, никого не волнуют. Хотя, как "подачку", вернут Донбасс в формате автономии и прекратят войну. И на том спасибо".





Политолог подчеркивает, что когда он пишет о "Большой сделке", то не испытывает никакой симпатии к Трампу и Путину. "Я просто даю констатацию факта: глобальные игроки делят мир, делят Украину, – резюмирует Корнейчук. – Выгодна ли БС для Украины? Тактически – да. Войну остановят, Донбасс реинтегрируют. Стратегически – нет. Поскольку Донбасс, по сути, зайдет в Украину на правах полноценной пророссийской автономии, но с правом влиять на все внутриукраинские процессы. Но таковы реалии. Нравится нам это или нет".



Ну и, понятно, никто не будет спрашивать желания временно оккупированного Донбасса, где якобы правит народ.



А если что-то пойдет не так, Кремль всегда может запустить вариант "У" – уничтожение региона, дабы скрыть следы своих преступлений. Благо, боеприпасов туда завезено с запасом. Да и затопление шахт, в том числе радиационно-опасной "Юнком" (в ней находится ядерная капсула), проводят, похоже, именно с этой целью. Так что если не получится сделать из Донбасса украинский вариант Чечни, будут лепить из него второй Чернобыль.