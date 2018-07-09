Кондитерскую фабрику в Мариуполе «раздолбали артобстрелы», - президент «Roshen»

09.07.2018 15:58

Кондитерскую фабрику в центре Мариуполя, закрытую перед началом АТО, в «Roshen» считают разбитой артобстрелами. Такое заявление сделал президент украинской корпорации Вячеслав Москалевский в интервью «Экономической правде», передает MRPL.CITY.

Рассказывая о ситуации с выплатой дивидендов акционерам ликвидированного на юге Донецкой области предприятия Вячеслав Москалевский отметил, что в настоящее время ищут возможного банка-контрагента для осуществления выплат.

«Мариупольская фабрика была коллективным предприятием. Когда произошла история с российскими и «ядовитыми» конфетами, то первой пострадала эта фабрика. Мы решили закрыть ее в августе 2013 года. Фабрика наша, мы могли бы и не отдавать никакие деньги, но решили рассчитаться со всеми акционерами. В Украине мало кто закрывает предприятия. Обычно их бросают, а мы закрыли. С этим у нас возникла куча проблем и, наконец-то мы доползли до закрытия», - сказал он.

По словам Москалевского, производственных баз на территории кондитерской фабрики в Мариуполе в настоящее время нет.

«Ее раздолбали артобстрелы. Мы ищем банк-контрагент, куда можно положить деньги. Там есть целая процедура, чтобы каждый акционер мог приехать или прийти и забрать свою часть. Это около 7% акций», - завял президент крупной кондитерской корпорации.

Напомним, что производственную деятельность предприятие, находившееся в центре Мариуполя, не ведет с февраля 2014-го года. Центральная часть города ни в тот, ни в последующие годы от артобстрелов не пострадала.

Слухи о закрытии филиала распространялись еще в 2013-м году. В свое время, Мариупольская кондитерская фабрика производила бисквитную продукцию, печенье, вафли, глазированные конфеты и ее производственные мощности достигали около 20 тыс. тонн в год.