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«На подвал»: в «ДНР» штурмовали дом местного «комбата».
Боевики "ДНР" взяли штурмом дом очередного своего "комбата" по кличке "Шаман" и увезли его "на подвал". Об этом сообщил боевик группировки "ДНР", российский наемник Михаил Полынков по кличке "Хрусталик" в соцсети, передает УНИАН.
"На этот раз очередь дошла до комбата 2 мсб 9 полка "Шамана". 6 июля тырки в балаклавах ворвались в дом к "Шаману". Это был настоящий штурм, правда, без сопротивления. Люди в балаклавах сначала разоружили троих охранников во дворе, потом одновременно ворвались в дом со всех сторон. И через двери и через выбитые окна. После этого, не показав никаких документов, не представившись, взяв один рюкзак у охранника и старый рюкзак жены Шамана, начала тупо мародерить. Брали всё, что имело ценность, включая деньги, которые были у охраны, в совокупности 11 т.р. и золотые ювелирные изделия хозяйки дома", - написал он.
По словам террориста, "Шаману" вменяют "незаконное хранение оружия и боеприпасов". "И как вы думаете, что вменили "Шаману"? Разумеется, то же самое, что в свое время всем остальным командирам 1 корпуса, которые чем то не угодили действующей власти. Незаконное хранение оружия и боеприпасов", - написал Полынков.
Боевик "ДНР" рассказал, что на данный момент задержанный "комбат" находится в "комендатуре" Донецка. Ранее сотрудники Национальной гвардии Украины задержали "прокурора" "ДНР" на выезде из Мариуполя.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, война, штурм, ДНР
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