Посол Франции в Украине выступит в составе мариупольского оркестра

09.07.2018 20:25

Впервые в Мариуполе пройдет фестиваль, посвященный Дню взятия Бастилии, сообщили MRPL.CITY в городском совете.

Фестиваль начнется 11 июля в 17:00 в Городском саду. Жителей и гостей ждут кинопоказы, концерт в стиле Мулен Руж, выступление уличных музыкантов, гонки на трехколесных велосипедах и самокатах, выставки и фотозоны. На фестиваль приедет Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в Украине Изабель Дюмон.

«Настоящей изюминкой фестиваля станет выступление Посла Франции Изабель Дюмон в составе камерного оркестра «Ренессанс». Оно состоится в Мариупольской камерной филармонии 11 июля. 10 и 11 июля, в рамках фестиваля, в Городском саду пройдут кинопоказы французского кино под открытым небом. Начало в 20.30», - рассказала директор департамента культурно-общественного развития Диана Трима.

Также на фестивале будут работать фудкорты с французской кухней. К празднику улицы Мариуполя украсят флагами Франции.

Ранее MRPL.CITY сообщал, что на один день жители Мариуполя смогут окунуться в атмосферу легкости и послушать романтичный французский язык.