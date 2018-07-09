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«Сроки восстановления неизвестны»: в Vodafone прокомментировали отсутствие связи в ОРДЛО
09.07.2018 16:37
Мобильная связь в ОРДЛО не работает из-за обрыва волоконно-оптической линии связи.
Пресс-секретарь Vodafone Украины Виктория Павловская отмечает: «Произошел обрыв волоконно-оптической линии связи, которая обеспечивает услуги на неподконтрольной Украины территории Донецкой и Луганской области».
При этом сроки восстановления связи в пресс-службе не сообщили, сейчас компания выясняет все подробности.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Vodafone, мобильная связь, ОРДЛО
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