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Архив - Донецкая область

В Мариуполе масштабный пожар

09.07.2018 14:15
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В Мариуполе масштабный пожар

Порядка одного гектара пшеницы сгорело в пожаре вместе с прилегающей лесополосой, передает MRPL.CITY.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Донецкой области.

Жара и засуха продолжают провоцировать пожары на востоке Украины - за выходные на Донетчине произошло 22 возгорания. Страдают от огня не только сухостой и лесополосы, но и несобранный до конца урожай.

В субботу, 7 июня, вблизи крупного торгового центра в Мариуполе произошел пожар на поле с пшеницей, вследствие чего была уничтожена площадь посевов в 1 Га, а также огонь охватил прилегающую лесополосу.

«Сейчас продолжается зерноуборочная кампания. Чаще всего основными причинами возникновения пожаров во время уборочной кампании является неосторожное обращение с огнем и несоблюдение правил пожарной безопасности», - комментируют в пресс-службе.



Теги: Донбасс, Мариуполь, пожар, пшеница
 
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