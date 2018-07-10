Боевики «ДНР» отговаривают других от вступления в ряды НВФ

10.07.2018 07:35

В подразделения боевиков «ДНР» постоянно наблюдается «нехватка кадров». В ряды боевиков постоянно пытаются заманить новых «военнослужащих». Но те, кто уже «служит», отговаривают других.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

В ряды боевиков «ДНР» постоянно пытаются заманить «новые кадры». Не смотря на все посулы, уже вступившие в ряды «ДНР» боевики отговаривают других от вступления в НВФ. Особенной «любовью» пользуются определенные подразделения.

Так, например, «7 бригада 3 батальон», в который «требуются военнослужащие. Любые рядовые должностя» считается особенно гиблым местом.

Вот что пишут боевики в соцсетях:

«7 бригада, этоже в ЛНР?»,

«Инна, относятся к ЛНР. А части находятся в ДНР»,

«Инна, проигранная бригада»,

«3 мсб. Бывший батальон Мачете (сейчас отбывает наказание за убийство девушки в РФ). Или в СИЗО или на зоне. Контора ваша находится в Кондратьевке рядом с Горловкой. Самая бардачная бригада во всей ЛДНР. Личный состав: алкаши, гопники, наркоманы, мародеры и прочая шушера. Офицерами становятся по знакомству или за определенную сумму денег. Воруют в этой бригаде все, начиная от старшин и заканчивая командиром дивизиона. Отношение к добровольцам из других стран поганое, данные паспортные ит.д.сдаются штабом на Миротворец и прочее. В этот отряд набор уже год идет, личного состава (рядового) практически нет. Ищут лохов. Не ведитесь на этот развод!!!»,

«Плюс в 7 бригаде постоянные поборы из зарплаты от 500 до 1000 на различные нужды. Увольнять по хорошему не будут, даже если закончился контракт».